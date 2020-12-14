Понедельник, 14 Декабря 2020 18:55

АрмИнфо. Осужденные в 2014 году в Карабахе за незаконный переход границы азербайджанцы Дильгам Аскеров и Шахбаз Гулиев сегодня днем были возвращены в Баку. Их освобождение, сообщает Turan, стало возможным в результате обмена пленными между Арменией и Азербайджаном. Обмен был осуществлен при посредничестве российских миротворцев и Красного Креста.

Ранее армянская сторона отказывалась от их выдачи или обмена, так как они являлись диверсантами. По сведениям АрмИнфо, они были осуждены за убийство и ранения мирных жителей Арцаха в 2014 году, один пожизненно, другой на двадцать лет.

Иных сведений об освобожденных ни с той, ни с иной стороны не сообщается.