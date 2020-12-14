Понедельник, 14 Декабря 2020 18:33

АрмИнфо.Глава фракции "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян заявил, что ПА не исключает принятие кандидатуры Вазгена Манукяна в качестве премьер-министра Армении от объединенной оппозиции. Об этом депутат заявил в беседе с журналистами.

Марукян заметил, что его партия также рассчитывает на то, что представили 16 оппозиционных партий, также не исключат его кандидатуру, выдвинутую возглавляемой им партией. Депутат заявил, что между его фракцией и другими представителями оппозиции нет серьезных разногласий. Цели и требования, в целом, совпадают друг с другом. <Сейчас мы продолжаем встречи с Вазгеном Манукяном, обсуждаем различные вопросы. Все мы считаем, что вопрос должен быть окончательно решен в парламенте>,- заметил Марукян.

Депутат также заявил, что слухи о том, что его фракция намерена создать коалицию с действующими властями, не соответствуют действительности. <У нас не было такого рода обсуждений, более того, я не вижу такой возможности. У власти есть только одна кандидатура на должность премьера - Никол Пашинян. Оппозиция же предлагает другие варианты. Однако, любое адекватное предложение достойно обсуждения>,- заключил Марукян.