Понедельник, 14 Декабря 2020 18:31

АрмИнфо.Кандидат в премьер-министры от 16 оппозиционных партий, первый премьер-министр Армении Вазген Манукян заявил, что поражения в войне можно было бы избежать. Об этом Манукян заявил на встрече с представителями интеллигенции Армении.

Манукян заметил, что если бы руководство Армении вело правильную политику, война могла бы начаться значительно позже. <По факту, руководство Армении сорвало переговорный процесс, что привело к войне. Если бы за время своего правления правительство обращало бы внимание на армию, то мы бы не потерпели подобного поражения.

Но по факту, имеем, что имеем, армянская сторона подписала позорный, капитуляционный документ. Нарушать его положения, мы уже не имеем права. Сейчас единственном гранатом нашей безопасности являются русские миротворцы, хотя ранее безопасность обеспечивала армия и соглашения с союзниками>, - заметил кандидат в премьеры от оппозиции.

Манукян заявил, что, по его мнению, положения дел на фронте было не столь аховым и некоторые положения документа предполагали более зловещую ситуацию. Также кандидат в премьеры заметил, что если война шла между Арцахом и Азербайджаном, неясно, каким образом в документ попал пункт, касающийся дороги через армянский Мегри.

Также первый премьер Армении заметил, что руководство Армении является <политическим трупом>. <Сейчас в Армении и Арцахе мы постоянно видим нападение на наши границы, в Сюнике, Гегаркунике, Арцахе. Руководство Армении никак на это не реагирует и в стране уже все, кроме Пашиняна понимают, что он должен уйти>, - сказал Манукян. Однако, по его мнению, все это далеко не предел, и власти ведут страну к новой капитуляции. Внешние силы выделяют средства для того, чтобы снизить влияние России в регионе. Все это на руку только Турции, и она, таким образом, решает свои задачи.

<Все это делает руководство Турции. Турецкие агенты выполняют свою задачу. Сейчас многие депутаты от власти говорят о том, что нужно наладить с Анкарой контакты. Но по сей день на границах неспокойно. Если во время войны ты просишь о перемирии, разве нельзя вновь назвать это капитуляцией и поражением>, - задался вопросом Манукян, отметив при этом что во время его премьерства (1990 - 1991 гг), железная дорога между Турцией и Арменией работала.

Что касается команды, которая будет работать в новом правительстве, то Манукян заверил, что никакого разделения не будет. В нее войдут все, кто сможет принести пользу родине и бывшие представители власти, и нынешние.

Манукян подчеркнул, что новое государство должно основываться на национальном мышлении, идеях свободы и на желании интегрироваться в международную систему, но без потери своей идентичности. <Во время карабахского движения все представители Компартии Армении оказывали нам поддержку. Они приносили огромную пользу. В моем Правительстве работали 6 человек от предыдущего Правительства. В 2018 году к власти пришло новое правительство, в результате в стране была полностью разрушена судебная система, затем рухнул госаппарат. Результат налицо, мы позорным образом капитулировали>,- подчеркнул Манукян

<У нас есть возможность встать на ноги, и быть более влиятельными в регионе, но для этого нужна воля, желание работать>, - констатировал он