Понедельник, 14 Декабря 2020 18:12

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения) совместно с Союзом Банков Армении принял участие в финансировании строительных работ крыши школы села Караберд Ширакского региона, которая была обрушена в мае 2020 года в результате сильного ветра. По этой причине отменились занятия в школе, и 140 учеников не имели возможность на прохождение обучения, так как это единственная школа в селе.

Банк ВТБ (Армения) с большой готовностью откликнулся на просьбу Ширакской общины, оказав материальную помощь школе, благодаря чему уже в октябре ремонтные работы успешно завершились, и в школе возобновились занятия.

В рамках очередной программы финансовой поддержки Банк ВТБ (Армения) совместно с Союзом Банков Армении также спонсировал проект строительства и оснащения футбольного поля общины Ширакамут Лорийского региона.

В Ширакамуте футбол имеет особое значение, поскольку традиции этого вида спорта передаются здесь из поколения в поколение. Однако спортсмены не имели подобающих условий для каждодневных тренировок.

Благодаря оказанной поддержки и общим усилиям с октября месяца этого года будущие чемпионы тренируются на свежем воздухе на обстроенном по современным стандартам футбольном поле.

Для Банка ВТБ (Армения) образование и развитие спортивных возможностей молодёжи особо важны, именно поэтому Банк всегда поддерживает учебные заведения, с целью повышения мотивации школьников и студентов, особенно в регионах.