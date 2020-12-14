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|Сопредседатели Минской группы ОБСЕ из Франции и США прибыли в МИД Армении
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|Российские миротворцы пресекли нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе
|Никол Пашинян: Мы, Армия обороны, уверены в правдивости наших позиций
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|В Армению будет доставлена гуманитарная помощь из Греции
|Паргев Србазан вернулся в Армению и уже обсудил текущую ситуацию в Арцахе с Гарегином II
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АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения) совместно с Союзом Банков Армении принял участие в финансировании строительных работ крыши школы села Караберд Ширакского региона, которая была обрушена в мае 2020 года в результате сильного ветра. По этой причине отменились занятия в школе, и 140 учеников не имели возможность на прохождение обучения, так как это единственная школа в селе.
Банк ВТБ (Армения) с большой готовностью откликнулся на просьбу Ширакской общины, оказав материальную помощь школе, благодаря чему уже в октябре ремонтные работы успешно завершились, и в школе возобновились занятия.
В рамках очередной программы финансовой поддержки Банк ВТБ (Армения) совместно с Союзом Банков Армении также спонсировал проект строительства и оснащения футбольного поля общины Ширакамут Лорийского региона.
В Ширакамуте футбол имеет особое значение, поскольку традиции этого вида спорта передаются здесь из поколения в поколение. Однако спортсмены не имели подобающих условий для каждодневных тренировок.
Благодаря оказанной поддержки и общим усилиям с октября месяца этого года будущие чемпионы тренируются на свежем воздухе на обстроенном по современным стандартам футбольном поле.
Для Банка ВТБ (Армения) образование и развитие спортивных возможностей молодёжи особо важны, именно поэтому Банк всегда поддерживает учебные заведения, с целью повышения мотивации школьников и студентов, особенно в регионах.
|Юрий Котенок: Армении нужны не имеющие аналогов меры по налаживанию и усилению союза с Россией
|Арарат Мирзоян встретился с лидером партии <Республика> Арамом Саргсяном
|Армянская сторона выдала в обмен на пленных двух азербайджанских диверсантов, пойманных еще в 2014 году
|Давид Бабаян: Нам нельзя поддаваться на провокации Баку
|Ереван считает необходимым возобновить переговоры в рамках сопредседательства МГ ОБСЕ с целью всеобъемлющего урегулирования карабахского конфликта
|Глава ПА не исключает кандидатуру Вазгена Манукяна в качестве альтернативы себе
|Вазген Манукян уверен, руководство Армении ведет страну к новой капитуляции
|Банк ВТБ (Армения) придает особое значение развитию образования и спорта в регионах
|Дирижер железных дорог
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|КПП "Гогаван" на армяно-грузинской границе возобновил работу
|Ара Айвазян и сопредседатели Минской группы ОБСЕ обсудили возможности возобновления переговорного процесса по Арцаху
|Иран предлагает Армении разработать "дорожную карту" по каждой программе сотрудничества и установить четкий график работ
|Самвел Бабаян заявил, что по многим пунктам войны в Арцахе должно быть проведено служебное расследование
|Омбудсмен: Из-за деятельности органов госуправления и системных ошибок нерешенными остаются вопросы, касающиеся защиты прав жителей приграничных населенных пунктов Армении
|Политолог: Оппозиция призвала к власти Вазгена Манукяна с целью реванша
|Профессор: В 44-дневной войне виновны все
|Выступление Президента Туркменистана на Международной конференции «Политика нейтралитета и её значение в обеспечении международного мира, безопасности и устойчивого развития».
|Российские миротворцы продолжают оборудование блокпостов в Лачинском коридоре.
|Завершилась встреча сопредседателей Минской группы ОБСЕ с главой МИД Армении
|Более 800 беженцев за минувшие сутки в сопровождении российских миротворцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе
|Часть жителей Гюмри требуют <Армению без Никола Пашиняна>
|Никол Пашинян: Необходимо различать правдивую информацию от ложной
|Логическое завершение 2020 года: В свет выходит новая книга Арама Аветиса
|Эдуард Шармазанов назвал уголовные дела, возбужденные в отношении членов РПА, политическим преследованием
|Родственники пропавших без вести армянских солдат просят помощи у президента РФ
|Никол Пашинян: 19 декабря в Армении будет объявлен трехдневный траур по погибшим в ходе карабахской войны
|Никол Пашинян: Принцип нерушимости границ Армении никоим образом не может быть поставлен под сомнение
|Сопредседатели Минской группы ОБСЕ из Франции и США прибыли в МИД Армении
|Премьер РА: Армянская сторона не должна прибегать к действиям, которые могут поставить под сомнение эффективность действий российских миротворцев
|Адвокат: Бывший министр охраны природы Армении не будет арестован
|В Армении выявлено 357 новых случаев заражения коронавирусом
|МЧС сообщает, что в Армении есть закрытые автодороги
|АНКА возобновил призыв к обнулению военной помощи Азербайджану и направлению $250 млн в виде помощи Нагорному Карабаху
|С 14 по 15 декабря температура воздуха в Армении постепенно повысится на 2-4 градуса
|Армянская ассамблея Америки решительно осуждает нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Азербайджана
|ААЕ: Для Республики Армения стабильность и безопасность - неотложные требования сегодняшнего дня
|Пиротехники МЧС России обнаружили и обезвредили в Карабахе почти 1 тыс. боеприпасов
|Защитник прав человека Арцаха провел встречу-дискуссию с канадскими парламентариями
|Вазген Манукян: Уход Пашиняна – главная гарантия обеспечения нашей безопасности
|Российские миротворцы пресекли нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе
|Никол Пашинян: Мы, Армия обороны, уверены в правдивости наших позиций
|МИД РА выступило с заявлением относительно нарушения режима прекращения огня со стороны Азербайджана
|МО Армении выступило по поводу ситуации в Гадрудском районе Республики Арцах
|Миротворцы держат окрестности Хцаберда
|Президент Армении потребовал у МИД и Минобороны незамедлительно представить общественности сложившуюся в Арцахе обстановку
|Алиев обрушился с критикой на минских посредников, назвав их незваными гостями
|Баку поставил задачу до утра захватить село Хцаберд, село Мец Тахлар уже перешло под контроль ВС Азербайджана
|МО РФ: Российские миротворцы довели требование о соблюдении режима прекращения огня до сторон конфликта в Нагорном Карабахе после перестрелки
|Вагаршак Арутюнян отправился в Россию
|Азербайджан возобновил наступление в направлении населенных пунктов Старый Таглар и Хцаберд
|В Ереван прибыл третий борт с гуманитарной помощью из Франции
|В Армению будет доставлена гуманитарная помощь из Греции
|Паргев Србазан вернулся в Армению и уже обсудил текущую ситуацию в Арцахе с Гарегином II
|Армен Саркисян обсудил с Вазгеном Манукяном ситуацию в Армении
|Сопредседатели МГ ОБСЕ провели переговоры с Алиевым в Баку
|Затулин: Невозможно не замечать желания Баку и Анкары переиначить и насытить собственным содержанием договоренности от 9 ноября по Карабаху
|Дипломатический скандал между Тегераном и Анкарой из-за высказываний Эрдогана в Баку набирает новый оборот
|Лавров рассказал, почему мирному плану Ирана по Карабаху не уделили внимание
|Скончался Валентин Гафт
|Читать больше
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