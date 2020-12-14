Arminfo.info




﻿
 Понедельник, 14 Декабря 2020 17:28
Алина Оганесян

Дирижер железных дорог

Дирижер железных дорог

АрмИнфо. Видимо, когда с самого детства живешь у железной дороги, как только заслышав пронзительные гудки поездов, выбегаешь из дома, чтобы встречать и провожать мчащиеся поезда, рано или поздно вернешься на колею.

Такие впечатления у меня сложились после встречи с поездным диспетчером компании «Южно-кавказская железная дорога» Азатом Саркисяном, который служит железной дороге уже 37 лет. «У нас, можно сказать, армейский порядок. Четкие приказы и строжайшее их выполнение. На работу, как на службу – в форме, бритым и в полной боевой готовности», - улыбаясь, рассказывает собеседник.

 

Азат Саркисян вырос в железнодорожной столице Армении – городе Гюмри, где его дядя работал начальником железнодорожной станции. Однако на выбор будущей профессии в большей степени повлияло то, что дом Саркисянов находился вблизи железной дороги. «Я каждый день слышал эти гудки, - делится воспоминаниями Азат. – Наблюдал за сотрудниками железной дороги, так и проникся к ней любовью».

Однако рабочее место поездного диспетчера находится вдали от железнодорожных путей, а гудки поездов и вовсе не слышны. Но на их смену приходят гудки телефонных звонков, раздающиеся в кабинете диспетчера, не утихая. «Стрессоустойчивость – первое, что нужно для этой работы», - отмечает Саркисян.

 

Профессиональный «путь следования» Азата Саркисяна начался со станции «Гюмрийский железнодорожный техникум», за которой последовала станция «Ростовский государственный университет путей сообщения», и после недолгой остановки на перегоне он прибыл на конечную станцию «Южно-кавказская железная дорога». За 37 лет трудового стажа на ЮКЖД работал и помощником дежурного по станции, и дежурным по станции, и маневровым диспетчером, и инженером на гюмрийской станции. На должности поездного диспетчера в главном управлении ЮКЖД в Ереване Саркисян служит последние 13 лет. Там мы и встретились.

 

Меня провели в кабинет, который для бывалого человека может показаться тайной комнатой –непонятные схемы, изображенные сразу на нескольких мониторах, карты с теми же непонятными схемами, графики, цифры. Если для моего глаза это всего лишь чертежи и схемы, то для поездного диспетчера Азата Саркисяна это жд-участок протяженностью 306 километров, охватывающий 30 станций – от Садахло до Масиса, которые находятся в зоне его ответственности.

 

Поездной диспетчер, по сути, является мозговым центром железной дороги, планирующим и контролирующим выполнение графика движения подвижных составов, как грузовых, так и пассажирских. В случае нештатных ситуаций ответственность за принятие решения также лежит на плечах поездного диспетчера, поэтому в его подчинении находится сразу несколько человек, в том числе машинист электровоза, дежурный по станции, ответственные за инфраструктурные работы на железной дороге.

 

«Мы предварительно планируем работу поездов на 6-8 часов вперед. Без разрешения поездного диспетчера ни один состав со станции не сдвинется: ни тепловоз, ни пассажирский поезд, ни электровоз. Только с моей команды дежурный по станции открывает выходной светофор. Это интеллектуальный труд, требующий от нас расчета всех шагов наперед и знание участка на отлично. Без этого невозможно», - рассказывает наш собеседник.

 

Помогают в этом деле диспетчеру мониторы с «живыми» схемами, путями, стрелками. Современные технологии позволяют сегодня видеть информацию о движении поездов в режиме реального времени, которая автоматически поступает на экран. «На мониторах мы видим станции, - рассказывает диспетчер, указывая мне на разноцветные линии и схемы, с кодами и цифрами. – Я вижу работу дежурного по станции, вовремя ли открыт светофор, по какому пути следует состав – главному или второстепенному. Эти технологии во многом упростили нашу работу». Однако мониторы еще не все инструменты поездного диспетчера. На столе у Азата Саркисяна лежат разноцветные ручки, карандаши, линейка, большой лист бумаги, представляющий собой на первый взгляд сетку с диагональными стрелками разных цветов, закрепленных цифрами и кодами. На самом деле, это называется графиком исполненного движения. Здесь изображены отдельно взятые участки, в которых диспетчер вручную наносит нитки фактического прослеживания поездов, на основании данных, полученных от дежурных по станциям через телефонные звонки.

А звонки здесь раздаются довольно-таки часто. «Может одновременно звонить один телефон, второй, третий. Но спешка и суета ни к чему. Диспетчер должен всегда поступать рассудительно, чтобы в результате предложить оптимальный вариант решения имеющейся проблемы. Необходимо применить все рациональные средства, исключая лишние пробеги, и использование лишних локомотивов, электровозов», - делится опытом железнодорожник.

 

А внештатные ситуации, как далее поведал Саркисян, на железной дороге всегда бывают. Решения принимаются сразу, чтобы не задерживать поезда. «Здесь у меня состав по какой-то технической причине остановился, - указывает диспетчер на цветную линию на мониторе. – Я смотрю, где ближайший пункт, откуда можно быстро оформить заказ на электровоз, далее оперативно заказываю электровоз с бригадой, чтобы состав вытянули на гюмрийскую станцию». То есть диспетчер получает информацию, анализирует ее и в оперативном режиме регулирует движение с учетом изменений, которые имели место быть, чтобы сократить время отставания составов и обеспечить своевременную доставку грузов или пассажиров в пункт назначения.

 

Работа, на самом деле, однообразная, признается Саркисян, но люди, с которыми приходится иметь дело, - разные. Указывая на график исполненного движения, диспетчер поясняет, что в первую очередь, это все люди, а не схемы и чертежи. За каждый участок отвечает отдельный человек, с которым диспетчер выходит на связь во время своей смены, дает ему команды и следит за их четким выполнением.

 

«Сложного ничего нету, если знаешь свою работу», - говорит диспетчер. Но чтобы дойти до подобного профессионального уровня, изначально необходимо трудиться на станциях, желательно на больших, где производится погрузка, выгрузка и маневровая работа, и знать абсолютно все о железной дороге. Поскольку профессия требует высокого уровня знаний, умений и высококвалифицированной подготовки. Чтобы специалисты могли отработать практические навыки, и усовершенствовали их, для диспетчеров регулярно проводятся техзанятия, где предоставляется возможность постоянно повышать профессиональную квалификацию.

 

«Раз уж пришел на железную дорогу – должен работать по совести, грамотно выполняя поставленные перед тобой задачи. Здесь иначе быть не может», - резюмирует наш разговор Азат Саркисян.

 

Многие сравнивают работу поездного диспетчера c игрой в шахматы, или же с быстрым бегом с препятствиями. Однако мне он больше напоминает дирижера симфонического оркестра, который руководит одновременно несколькими людьми, следя за ансамблевой стройностью и техническим совершенством исполнения. Он несет ответственность за бесперебойность и соблюдение нужного темпа от самого начала и до конца, за тем, чтобы каждая партия вступила своевременно. Только от дирижера железной дороги зависит качество и целостность музыки пульсирующих стальных артерий единого железнодорожного организма.


Лента новостей
Юрий Котенок: Армении нужны не имеющие аналогов меры по налаживанию и усилению союза с РоссиейЮрий Котенок: Армении нужны не имеющие аналогов меры по налаживанию и усилению союза с Россией
Арарат Мирзоян встретился с лидером партии <Республика> Арамом СаргсяномАрарат Мирзоян встретился с лидером партии <Республика> Арамом Саргсяном
Армянская сторона выдала в обмен на пленных двух азербайджанских диверсантов, пойманных еще в 2014 годуАрмянская сторона выдала в обмен на пленных двух азербайджанских диверсантов, пойманных еще в 2014 году
Давид Бабаян: Нам нельзя поддаваться на провокации БакуДавид Бабаян: Нам нельзя поддаваться на провокации Баку
Ереван считает необходимым возобновить переговоры в рамках сопредседательства МГ ОБСЕ с целью всеобъемлющего урегулирования карабахского конфликтаЕреван считает необходимым возобновить переговоры в рамках сопредседательства МГ ОБСЕ с целью всеобъемлющего урегулирования карабахского конфликта
Глава ПА не исключает кандидатуру Вазгена Манукяна в качестве альтернативы себеГлава ПА не исключает кандидатуру Вазгена Манукяна в качестве альтернативы себе
Вазген Манукян уверен, руководство Армении ведет страну к новой капитуляцииВазген Манукян уверен, руководство Армении ведет страну к новой капитуляции
Банк ВТБ (Армения) придает особое значение развитию образования и спорта в регионахБанк ВТБ (Армения) придает особое значение развитию образования и спорта в регионах
Дирижер железных дорогДирижер железных дорог
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
КПП  КПП  "Гогаван" на армяно-грузинской границе   возобновил  работу
Ара Айвазян и сопредседатели Минской группы ОБСЕ обсудили возможности возобновления переговорного процесса по АрцахуАра Айвазян и сопредседатели Минской группы ОБСЕ обсудили возможности возобновления переговорного процесса по Арцаху
Иран предлагает Армении разработать Иран предлагает Армении разработать "дорожную карту" по каждой программе сотрудничества и установить четкий график работ
Самвел Бабаян заявил, что по многим пунктам войны в Арцахе должно быть проведено служебное расследованиеСамвел Бабаян заявил, что по многим пунктам войны в Арцахе должно быть проведено служебное расследование
Омбудсмен: Из-за деятельности органов госуправления и системных ошибок нерешенными остаются вопросы, касающиеся защиты прав жителей приграничных населенных пунктов АрменииОмбудсмен: Из-за деятельности органов госуправления и системных ошибок нерешенными остаются вопросы, касающиеся защиты прав жителей приграничных населенных пунктов Армении
Политолог: Оппозиция призвала к власти Вазгена Манукяна с целью реваншаПолитолог: Оппозиция призвала к власти Вазгена Манукяна с целью реванша
Профессор: В 44-дневной войне виновны всеПрофессор: В 44-дневной войне виновны все
Выступление Президента Туркменистана на Международной конференции «Политика нейтралитета и её значение в обеспечении международного мира, безопасности и устойчивого развития».Выступление Президента Туркменистана на Международной конференции «Политика нейтралитета и её значение в обеспечении международного мира, безопасности и устойчивого развития».
Российские миротворцы продолжают оборудование блокпостов в Лачинском коридоре.Российские миротворцы продолжают оборудование блокпостов в Лачинском коридоре.
Завершилась встреча сопредседателей Минской группы ОБСЕ с главой МИД АрменииЗавершилась встреча сопредседателей Минской группы ОБСЕ с главой МИД Армении
Более 800 беженцев за минувшие сутки в сопровождении российских миротворцев вернулись в свои дома в Нагорном КарабахеБолее 800 беженцев за минувшие сутки в сопровождении российских миротворцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе
Часть жителей Гюмри требуют <Армению без Никола Пашиняна>Часть жителей Гюмри требуют <Армению без Никола Пашиняна>
Никол Пашинян: Необходимо различать правдивую информацию от ложнойНикол Пашинян: Необходимо различать правдивую информацию от ложной
Логическое завершение 2020 года: В свет выходит новая книга Арама АветисаЛогическое завершение 2020 года: В свет выходит новая книга Арама Аветиса
Эдуард Шармазанов назвал уголовные дела, возбужденные в отношении членов РПА, политическим преследованиемЭдуард Шармазанов назвал уголовные дела, возбужденные в отношении членов РПА, политическим преследованием
Родственники пропавших без вести армянских солдат просят помощи у президента РФРодственники пропавших без вести армянских солдат просят помощи у президента РФ
Никол Пашинян: 19 декабря в Армении будет объявлен трехдневный траур по погибшим в ходе карабахской войныНикол Пашинян: 19 декабря в Армении будет объявлен трехдневный траур по погибшим в ходе карабахской войны
Никол Пашинян: Принцип нерушимости границ Армении никоим образом не может быть поставлен под сомнениеНикол Пашинян: Принцип нерушимости границ Армении никоим образом не может быть поставлен под сомнение
Сопредседатели Минской группы ОБСЕ из Франции и США прибыли в МИД АрменииСопредседатели Минской группы ОБСЕ из Франции и США прибыли в МИД Армении
Премьер РА: Армянская сторона не должна прибегать к действиям, которые могут поставить под сомнение эффективность действий российских  миротворцевПремьер РА: Армянская сторона не должна прибегать к действиям, которые могут поставить под сомнение эффективность действий российских  миротворцев
Адвокат:  Бывший министр охраны  природы  Армении  не будет арестованАдвокат:  Бывший министр охраны  природы  Армении  не будет арестован
В Армении выявлено 357 новых случаев заражения коронавирусомВ Армении выявлено 357 новых случаев заражения коронавирусом
МЧС сообщает, что в Армении есть закрытые автодорогиМЧС сообщает, что в Армении есть закрытые автодороги
АНКА возобновил призыв к обнулению военной помощи Азербайджану и направлению $250 млн в виде помощи Нагорному КарабахуАНКА возобновил призыв к обнулению военной помощи Азербайджану и направлению $250 млн в виде помощи Нагорному Карабаху
С 14 по 15 декабря температура воздуха в Армении постепенно повысится на 2-4 градусаС 14 по 15 декабря температура воздуха в Армении постепенно повысится на 2-4 градуса
Армянская ассамблея Америки решительно осуждает нарушение режима прекращения огня со стороны  вооруженных сил АзербайджанаАрмянская ассамблея Америки решительно осуждает нарушение режима прекращения огня со стороны  вооруженных сил Азербайджана
ААЕ: Для Республики Армения стабильность и безопасность - неотложные требования сегодняшнего дняААЕ: Для Республики Армения стабильность и безопасность - неотложные требования сегодняшнего дня
Пиротехники МЧС России обнаружили и обезвредили в Карабахе почти 1 тыс.  боеприпасовПиротехники МЧС России обнаружили и обезвредили в Карабахе почти 1 тыс.  боеприпасов
Защитник прав человека Арцаха провел встречу-дискуссию с канадскими парламентариямиЗащитник прав человека Арцаха провел встречу-дискуссию с канадскими парламентариями
Вазген Манукян: Уход Пашиняна – главная гарантия обеспечения нашей безопасностиВазген Манукян: Уход Пашиняна – главная гарантия обеспечения нашей безопасности
Российские миротворцы пресекли нарушение режима прекращения огня в Нагорном КарабахеРоссийские миротворцы пресекли нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе
Никол Пашинян: Мы, Армия обороны, уверены в правдивости наших позицийНикол Пашинян: Мы, Армия обороны, уверены в правдивости наших позиций
МИД РА выступило с заявлением относительно нарушения режима прекращения огня со стороны АзербайджанаМИД РА выступило с заявлением относительно нарушения режима прекращения огня со стороны Азербайджана
МО Армении выступило по поводу ситуации в Гадрудском районе Республики АрцахМО Армении выступило по поводу ситуации в Гадрудском районе Республики Арцах
Миротворцы держат окрестности ХцабердаМиротворцы держат окрестности Хцаберда
Президент Армении  потребовал у МИД и Минобороны  незамедлительно представить общественности сложившуюся в Арцахе обстановкуПрезидент Армении  потребовал у МИД и Минобороны  незамедлительно представить общественности сложившуюся в Арцахе обстановку
Алиев обрушился с критикой на минских посредников, назвав их незваными гостямиАлиев обрушился с критикой на минских посредников, назвав их незваными гостями
Баку поставил задачу до утра захватить село Хцаберд, село Мец Тахлар уже перешло под контроль ВС АзербайджанаБаку поставил задачу до утра захватить село Хцаберд, село Мец Тахлар уже перешло под контроль ВС Азербайджана
МО РФ: Российские миротворцы довели требование о соблюдении режима прекращения огня до сторон конфликта в Нагорном Карабахе после перестрелкиМО РФ: Российские миротворцы довели требование о соблюдении режима прекращения огня до сторон конфликта в Нагорном Карабахе после перестрелки
Вагаршак Арутюнян отправился в РоссиюВагаршак Арутюнян отправился в Россию
Азербайджан возобновил наступление в направлении населенных пунктов Старый Таглар и ХцабердАзербайджан возобновил наступление в направлении населенных пунктов Старый Таглар и Хцаберд
В Ереван прибыл третий борт с гуманитарной помощью из ФранцииВ Ереван прибыл третий борт с гуманитарной помощью из Франции
В Армению будет доставлена гуманитарная помощь из ГрецииВ Армению будет доставлена гуманитарная помощь из Греции
Паргев Србазан вернулся в Армению и уже обсудил текущую ситуацию в Арцахе с Гарегином IIПаргев Србазан вернулся в Армению и уже обсудил текущую ситуацию в Арцахе с Гарегином II
Армен Саркисян обсудил с Вазгеном Манукяном ситуацию в АрменииАрмен Саркисян обсудил с Вазгеном Манукяном ситуацию в Армении
Сопредседатели МГ ОБСЕ провели переговоры с Алиевым в БакуСопредседатели МГ ОБСЕ провели переговоры с Алиевым в Баку
Затулин: Невозможно не замечать желания Баку и Анкары переиначить и насытить собственным содержанием договоренности от 9 ноября по КарабахуЗатулин: Невозможно не замечать желания Баку и Анкары переиначить и насытить собственным содержанием договоренности от 9 ноября по Карабаху
Дипломатический скандал между Тегераном и Анкарой из-за высказываний Эрдогана в Баку набирает новый оборотДипломатический скандал между Тегераном и Анкарой из-за высказываний Эрдогана в Баку набирает новый оборот
Лавров рассказал, почему мирному плану Ирана по Карабаху не уделили вниманиеЛавров рассказал, почему мирному плану Ирана по Карабаху не уделили внимание
Скончался Валентин ГафтСкончался Валентин Гафт
Читать больше



Эксперты
Политолог: Армении необходимо приложить усилия по восстановлению переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ.Политолог: Армении необходимо приложить усилия по восстановлению переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ.
Правозащитник: Проблемы c безопасностью Армении обусловлены отсутствием диверсификацииПравозащитник: Проблемы c безопасностью Армении обусловлены отсутствием диверсификации
Политик: Общество стоит перед выбором между плохим и худшимПолитик: Общество стоит перед выбором между плохим и худшим
Прогноз: Вокруг Карабаха будет формироваться новая ситуацияПрогноз: Вокруг Карабаха будет формироваться новая ситуация
Прогноз: Минская группа ОБСЕ может достичь успеха лишь в случае переломных шагов США и ФранцииПрогноз: Минская группа ОБСЕ может достичь успеха лишь в случае переломных шагов США и Франции
Читать больше
Комментируемые
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяцаГлава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности