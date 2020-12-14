Понедельник, 14 Декабря 2020 17:28

АрмИнфо. Видимо, когда с самого детства живешь у железной дороги, как только заслышав пронзительные гудки поездов, выбегаешь из дома, чтобы встречать и провожать мчащиеся поезда, рано или поздно вернешься на колею.

Такие впечатления у меня сложились после встречи с поездным диспетчером компании «Южно-кавказская железная дорога» Азатом Саркисяном, который служит железной дороге уже 37 лет. «У нас, можно сказать, армейский порядок. Четкие приказы и строжайшее их выполнение. На работу, как на службу – в форме, бритым и в полной боевой готовности», - улыбаясь, рассказывает собеседник.

Азат Саркисян вырос в железнодорожной столице Армении – городе Гюмри, где его дядя работал начальником железнодорожной станции. Однако на выбор будущей профессии в большей степени повлияло то, что дом Саркисянов находился вблизи железной дороги. «Я каждый день слышал эти гудки, - делится воспоминаниями Азат. – Наблюдал за сотрудниками железной дороги, так и проникся к ней любовью».

Однако рабочее место поездного диспетчера находится вдали от железнодорожных путей, а гудки поездов и вовсе не слышны. Но на их смену приходят гудки телефонных звонков, раздающиеся в кабинете диспетчера, не утихая. «Стрессоустойчивость – первое, что нужно для этой работы», - отмечает Саркисян.

Профессиональный «путь следования» Азата Саркисяна начался со станции «Гюмрийский железнодорожный техникум», за которой последовала станция «Ростовский государственный университет путей сообщения», и после недолгой остановки на перегоне он прибыл на конечную станцию «Южно-кавказская железная дорога». За 37 лет трудового стажа на ЮКЖД работал и помощником дежурного по станции, и дежурным по станции, и маневровым диспетчером, и инженером на гюмрийской станции. На должности поездного диспетчера в главном управлении ЮКЖД в Ереване Саркисян служит последние 13 лет. Там мы и встретились.

Меня провели в кабинет, который для бывалого человека может показаться тайной комнатой –непонятные схемы, изображенные сразу на нескольких мониторах, карты с теми же непонятными схемами, графики, цифры. Если для моего глаза это всего лишь чертежи и схемы, то для поездного диспетчера Азата Саркисяна это жд-участок протяженностью 306 километров, охватывающий 30 станций – от Садахло до Масиса, которые находятся в зоне его ответственности.

Поездной диспетчер, по сути, является мозговым центром железной дороги, планирующим и контролирующим выполнение графика движения подвижных составов, как грузовых, так и пассажирских. В случае нештатных ситуаций ответственность за принятие решения также лежит на плечах поездного диспетчера, поэтому в его подчинении находится сразу несколько человек, в том числе машинист электровоза, дежурный по станции, ответственные за инфраструктурные работы на железной дороге.

«Мы предварительно планируем работу поездов на 6-8 часов вперед. Без разрешения поездного диспетчера ни один состав со станции не сдвинется: ни тепловоз, ни пассажирский поезд, ни электровоз. Только с моей команды дежурный по станции открывает выходной светофор. Это интеллектуальный труд, требующий от нас расчета всех шагов наперед и знание участка на отлично. Без этого невозможно», - рассказывает наш собеседник.

Помогают в этом деле диспетчеру мониторы с «живыми» схемами, путями, стрелками. Современные технологии позволяют сегодня видеть информацию о движении поездов в режиме реального времени, которая автоматически поступает на экран. «На мониторах мы видим станции, - рассказывает диспетчер, указывая мне на разноцветные линии и схемы, с кодами и цифрами. – Я вижу работу дежурного по станции, вовремя ли открыт светофор, по какому пути следует состав – главному или второстепенному. Эти технологии во многом упростили нашу работу». Однако мониторы еще не все инструменты поездного диспетчера. На столе у Азата Саркисяна лежат разноцветные ручки, карандаши, линейка, большой лист бумаги, представляющий собой на первый взгляд сетку с диагональными стрелками разных цветов, закрепленных цифрами и кодами. На самом деле, это называется графиком исполненного движения. Здесь изображены отдельно взятые участки, в которых диспетчер вручную наносит нитки фактического прослеживания поездов, на основании данных, полученных от дежурных по станциям через телефонные звонки.

А звонки здесь раздаются довольно-таки часто. «Может одновременно звонить один телефон, второй, третий. Но спешка и суета ни к чему. Диспетчер должен всегда поступать рассудительно, чтобы в результате предложить оптимальный вариант решения имеющейся проблемы. Необходимо применить все рациональные средства, исключая лишние пробеги, и использование лишних локомотивов, электровозов», - делится опытом железнодорожник.

А внештатные ситуации, как далее поведал Саркисян, на железной дороге всегда бывают. Решения принимаются сразу, чтобы не задерживать поезда. «Здесь у меня состав по какой-то технической причине остановился, - указывает диспетчер на цветную линию на мониторе. – Я смотрю, где ближайший пункт, откуда можно быстро оформить заказ на электровоз, далее оперативно заказываю электровоз с бригадой, чтобы состав вытянули на гюмрийскую станцию». То есть диспетчер получает информацию, анализирует ее и в оперативном режиме регулирует движение с учетом изменений, которые имели место быть, чтобы сократить время отставания составов и обеспечить своевременную доставку грузов или пассажиров в пункт назначения.

Работа, на самом деле, однообразная, признается Саркисян, но люди, с которыми приходится иметь дело, - разные. Указывая на график исполненного движения, диспетчер поясняет, что в первую очередь, это все люди, а не схемы и чертежи. За каждый участок отвечает отдельный человек, с которым диспетчер выходит на связь во время своей смены, дает ему команды и следит за их четким выполнением.

«Сложного ничего нету, если знаешь свою работу», - говорит диспетчер. Но чтобы дойти до подобного профессионального уровня, изначально необходимо трудиться на станциях, желательно на больших, где производится погрузка, выгрузка и маневровая работа, и знать абсолютно все о железной дороге. Поскольку профессия требует высокого уровня знаний, умений и высококвалифицированной подготовки. Чтобы специалисты могли отработать практические навыки, и усовершенствовали их, для диспетчеров регулярно проводятся техзанятия, где предоставляется возможность постоянно повышать профессиональную квалификацию.

«Раз уж пришел на железную дорогу – должен работать по совести, грамотно выполняя поставленные перед тобой задачи. Здесь иначе быть не может», - резюмирует наш разговор Азат Саркисян.

Многие сравнивают работу поездного диспетчера c игрой в шахматы, или же с быстрым бегом с препятствиями. Однако мне он больше напоминает дирижера симфонического оркестра, который руководит одновременно несколькими людьми, следя за ансамблевой стройностью и техническим совершенством исполнения. Он несет ответственность за бесперебойность и соблюдение нужного темпа от самого начала и до конца, за тем, чтобы каждая партия вступила своевременно. Только от дирижера железной дороги зависит качество и целостность музыки пульсирующих стальных артерий единого железнодорожного организма.