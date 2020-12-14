Arminfo.info




﻿
 Понедельник, 14 Декабря 2020 17:25

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 15 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в городе Ереван:

10։00-16։00  жилой дом 1 на улице Нансена в 1-ом Норкском массиве; жилой дом 2(1) на улице Бабаджаняна в Аван Ариндже; жилые дома 38, 39 в квартале “Дурян”, собственные дома на 14-ой улице и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

11։00-17:00  жилой дом 33 на улице Ханджяна, жилой дом 90 на улице Налабндяна, жилой дом 2 на улице Вардананца, жилой дом 31 на пр. Саят-Нова, жилой дом 63 на улице Чаренца, частично собственные дома на 9-ой и 11-ой улицах Айгестана, частично собственные дома на пр. Мясникяна, частично собственные дома на улице Арменакяна, частично собственные дома на улице Ареставорнери, собственные дома 18, 47 на улице Заваряна, собственные дома 3, 16 на улице Грохнери, собственные дома 39, 43 на улице Нар-Доса, жилые дома 22, 28 на улице Ер.Кочара и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 19/1 на улице Н.Тиграняна, 40/1 на улице Мамиконянца, жилой дом 8 в 3-ем квартале Давташена, жилые дома 1, 2, 3, 4, 5, 6 на улице Лукашина, улицы Зограпа, Лукашина и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 44/3, 44/4, 44/4а на улице Арташисяна, жилые дома 45/20, 45/21, 47/19, 49/19а, 51/16, 51/17, 51/18 на улице Арташисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 11, 13, 15 на 1-ом переулке пр. Багратуняца, жилые дома 1, 2, 3, 4, 5 на Нубарашенском шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Арагацотнской области:

11:00-17:00  кварталы ''Мугни'' и “Тигранаван”;

 

в Котайкской области:

10։00-16։00  частично 2, 3, 4 микрорайоны города Абовян; частично села Капутан, Камарис, Гегашен, Зар, Нор-гюх, Дзорахбюр, Неркин Птгни; улицы Шаумяна, Спнадаряна, частично улицы Чаренца, Комитаса, Абовяна, Исаакяна и квартал “Калер” в общине Егвард;

 

в Сюникской области:

11:00-15:00  частично село Хнацах.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.


Лента новостей
Юрий Котенок: Армении нужны не имеющие аналогов меры по налаживанию и усилению союза с РоссиейЮрий Котенок: Армении нужны не имеющие аналогов меры по налаживанию и усилению союза с Россией
Арарат Мирзоян встретился с лидером партии <Республика> Арамом СаргсяномАрарат Мирзоян встретился с лидером партии <Республика> Арамом Саргсяном
Армянская сторона выдала в обмен на пленных двух азербайджанских диверсантов, пойманных еще в 2014 годуАрмянская сторона выдала в обмен на пленных двух азербайджанских диверсантов, пойманных еще в 2014 году
Давид Бабаян: Нам нельзя поддаваться на провокации БакуДавид Бабаян: Нам нельзя поддаваться на провокации Баку
Ереван считает необходимым возобновить переговоры в рамках сопредседательства МГ ОБСЕ с целью всеобъемлющего урегулирования карабахского конфликтаЕреван считает необходимым возобновить переговоры в рамках сопредседательства МГ ОБСЕ с целью всеобъемлющего урегулирования карабахского конфликта
Глава ПА не исключает кандидатуру Вазгена Манукяна в качестве альтернативы себеГлава ПА не исключает кандидатуру Вазгена Манукяна в качестве альтернативы себе
Вазген Манукян уверен, руководство Армении ведет страну к новой капитуляцииВазген Манукян уверен, руководство Армении ведет страну к новой капитуляции
Банк ВТБ (Армения) придает особое значение развитию образования и спорта в регионахБанк ВТБ (Армения) придает особое значение развитию образования и спорта в регионах
Дирижер железных дорогДирижер железных дорог
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
КПП  КПП  "Гогаван" на армяно-грузинской границе   возобновил  работу
Ара Айвазян и сопредседатели Минской группы ОБСЕ обсудили возможности возобновления переговорного процесса по АрцахуАра Айвазян и сопредседатели Минской группы ОБСЕ обсудили возможности возобновления переговорного процесса по Арцаху
Иран предлагает Армении разработать Иран предлагает Армении разработать "дорожную карту" по каждой программе сотрудничества и установить четкий график работ
Самвел Бабаян заявил, что по многим пунктам войны в Арцахе должно быть проведено служебное расследованиеСамвел Бабаян заявил, что по многим пунктам войны в Арцахе должно быть проведено служебное расследование
Омбудсмен: Из-за деятельности органов госуправления и системных ошибок нерешенными остаются вопросы, касающиеся защиты прав жителей приграничных населенных пунктов АрменииОмбудсмен: Из-за деятельности органов госуправления и системных ошибок нерешенными остаются вопросы, касающиеся защиты прав жителей приграничных населенных пунктов Армении
Политолог: Оппозиция призвала к власти Вазгена Манукяна с целью реваншаПолитолог: Оппозиция призвала к власти Вазгена Манукяна с целью реванша
Профессор: В 44-дневной войне виновны всеПрофессор: В 44-дневной войне виновны все
Выступление Президента Туркменистана на Международной конференции «Политика нейтралитета и её значение в обеспечении международного мира, безопасности и устойчивого развития».Выступление Президента Туркменистана на Международной конференции «Политика нейтралитета и её значение в обеспечении международного мира, безопасности и устойчивого развития».
Российские миротворцы продолжают оборудование блокпостов в Лачинском коридоре.Российские миротворцы продолжают оборудование блокпостов в Лачинском коридоре.
Завершилась встреча сопредседателей Минской группы ОБСЕ с главой МИД АрменииЗавершилась встреча сопредседателей Минской группы ОБСЕ с главой МИД Армении
Более 800 беженцев за минувшие сутки в сопровождении российских миротворцев вернулись в свои дома в Нагорном КарабахеБолее 800 беженцев за минувшие сутки в сопровождении российских миротворцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе
Часть жителей Гюмри требуют <Армению без Никола Пашиняна>Часть жителей Гюмри требуют <Армению без Никола Пашиняна>
Никол Пашинян: Необходимо различать правдивую информацию от ложнойНикол Пашинян: Необходимо различать правдивую информацию от ложной
Логическое завершение 2020 года: В свет выходит новая книга Арама АветисаЛогическое завершение 2020 года: В свет выходит новая книга Арама Аветиса
Эдуард Шармазанов назвал уголовные дела, возбужденные в отношении членов РПА, политическим преследованиемЭдуард Шармазанов назвал уголовные дела, возбужденные в отношении членов РПА, политическим преследованием
Родственники пропавших без вести армянских солдат просят помощи у президента РФРодственники пропавших без вести армянских солдат просят помощи у президента РФ
Никол Пашинян: 19 декабря в Армении будет объявлен трехдневный траур по погибшим в ходе карабахской войныНикол Пашинян: 19 декабря в Армении будет объявлен трехдневный траур по погибшим в ходе карабахской войны
Никол Пашинян: Принцип нерушимости границ Армении никоим образом не может быть поставлен под сомнениеНикол Пашинян: Принцип нерушимости границ Армении никоим образом не может быть поставлен под сомнение
Сопредседатели Минской группы ОБСЕ из Франции и США прибыли в МИД АрменииСопредседатели Минской группы ОБСЕ из Франции и США прибыли в МИД Армении
Премьер РА: Армянская сторона не должна прибегать к действиям, которые могут поставить под сомнение эффективность действий российских  миротворцевПремьер РА: Армянская сторона не должна прибегать к действиям, которые могут поставить под сомнение эффективность действий российских  миротворцев
Адвокат:  Бывший министр охраны  природы  Армении  не будет арестованАдвокат:  Бывший министр охраны  природы  Армении  не будет арестован
В Армении выявлено 357 новых случаев заражения коронавирусомВ Армении выявлено 357 новых случаев заражения коронавирусом
МЧС сообщает, что в Армении есть закрытые автодорогиМЧС сообщает, что в Армении есть закрытые автодороги
АНКА возобновил призыв к обнулению военной помощи Азербайджану и направлению $250 млн в виде помощи Нагорному КарабахуАНКА возобновил призыв к обнулению военной помощи Азербайджану и направлению $250 млн в виде помощи Нагорному Карабаху
С 14 по 15 декабря температура воздуха в Армении постепенно повысится на 2-4 градусаС 14 по 15 декабря температура воздуха в Армении постепенно повысится на 2-4 градуса
Армянская ассамблея Америки решительно осуждает нарушение режима прекращения огня со стороны  вооруженных сил АзербайджанаАрмянская ассамблея Америки решительно осуждает нарушение режима прекращения огня со стороны  вооруженных сил Азербайджана
ААЕ: Для Республики Армения стабильность и безопасность - неотложные требования сегодняшнего дняААЕ: Для Республики Армения стабильность и безопасность - неотложные требования сегодняшнего дня
Пиротехники МЧС России обнаружили и обезвредили в Карабахе почти 1 тыс.  боеприпасовПиротехники МЧС России обнаружили и обезвредили в Карабахе почти 1 тыс.  боеприпасов
Защитник прав человека Арцаха провел встречу-дискуссию с канадскими парламентариямиЗащитник прав человека Арцаха провел встречу-дискуссию с канадскими парламентариями
Вазген Манукян: Уход Пашиняна – главная гарантия обеспечения нашей безопасностиВазген Манукян: Уход Пашиняна – главная гарантия обеспечения нашей безопасности
Российские миротворцы пресекли нарушение режима прекращения огня в Нагорном КарабахеРоссийские миротворцы пресекли нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе
Никол Пашинян: Мы, Армия обороны, уверены в правдивости наших позицийНикол Пашинян: Мы, Армия обороны, уверены в правдивости наших позиций
МИД РА выступило с заявлением относительно нарушения режима прекращения огня со стороны АзербайджанаМИД РА выступило с заявлением относительно нарушения режима прекращения огня со стороны Азербайджана
МО Армении выступило по поводу ситуации в Гадрудском районе Республики АрцахМО Армении выступило по поводу ситуации в Гадрудском районе Республики Арцах
Миротворцы держат окрестности ХцабердаМиротворцы держат окрестности Хцаберда
Президент Армении  потребовал у МИД и Минобороны  незамедлительно представить общественности сложившуюся в Арцахе обстановкуПрезидент Армении  потребовал у МИД и Минобороны  незамедлительно представить общественности сложившуюся в Арцахе обстановку
Алиев обрушился с критикой на минских посредников, назвав их незваными гостямиАлиев обрушился с критикой на минских посредников, назвав их незваными гостями
Баку поставил задачу до утра захватить село Хцаберд, село Мец Тахлар уже перешло под контроль ВС АзербайджанаБаку поставил задачу до утра захватить село Хцаберд, село Мец Тахлар уже перешло под контроль ВС Азербайджана
МО РФ: Российские миротворцы довели требование о соблюдении режима прекращения огня до сторон конфликта в Нагорном Карабахе после перестрелкиМО РФ: Российские миротворцы довели требование о соблюдении режима прекращения огня до сторон конфликта в Нагорном Карабахе после перестрелки
Вагаршак Арутюнян отправился в РоссиюВагаршак Арутюнян отправился в Россию
Азербайджан возобновил наступление в направлении населенных пунктов Старый Таглар и ХцабердАзербайджан возобновил наступление в направлении населенных пунктов Старый Таглар и Хцаберд
В Ереван прибыл третий борт с гуманитарной помощью из ФранцииВ Ереван прибыл третий борт с гуманитарной помощью из Франции
В Армению будет доставлена гуманитарная помощь из ГрецииВ Армению будет доставлена гуманитарная помощь из Греции
Паргев Србазан вернулся в Армению и уже обсудил текущую ситуацию в Арцахе с Гарегином IIПаргев Србазан вернулся в Армению и уже обсудил текущую ситуацию в Арцахе с Гарегином II
Армен Саркисян обсудил с Вазгеном Манукяном ситуацию в АрменииАрмен Саркисян обсудил с Вазгеном Манукяном ситуацию в Армении
Сопредседатели МГ ОБСЕ провели переговоры с Алиевым в БакуСопредседатели МГ ОБСЕ провели переговоры с Алиевым в Баку
Затулин: Невозможно не замечать желания Баку и Анкары переиначить и насытить собственным содержанием договоренности от 9 ноября по КарабахуЗатулин: Невозможно не замечать желания Баку и Анкары переиначить и насытить собственным содержанием договоренности от 9 ноября по Карабаху
Дипломатический скандал между Тегераном и Анкарой из-за высказываний Эрдогана в Баку набирает новый оборотДипломатический скандал между Тегераном и Анкарой из-за высказываний Эрдогана в Баку набирает новый оборот
Лавров рассказал, почему мирному плану Ирана по Карабаху не уделили вниманиеЛавров рассказал, почему мирному плану Ирана по Карабаху не уделили внимание
Скончался Валентин ГафтСкончался Валентин Гафт
Читать больше



Эксперты
Политолог: Армении необходимо приложить усилия по восстановлению переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ.Политолог: Армении необходимо приложить усилия по восстановлению переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ.
Правозащитник: Проблемы c безопасностью Армении обусловлены отсутствием диверсификацииПравозащитник: Проблемы c безопасностью Армении обусловлены отсутствием диверсификации
Политик: Общество стоит перед выбором между плохим и худшимПолитик: Общество стоит перед выбором между плохим и худшим
Прогноз: Вокруг Карабаха будет формироваться новая ситуацияПрогноз: Вокруг Карабаха будет формироваться новая ситуация
Прогноз: Минская группа ОБСЕ может достичь успеха лишь в случае переломных шагов США и ФранцииПрогноз: Минская группа ОБСЕ может достичь успеха лишь в случае переломных шагов США и Франции
Читать больше
Комментируемые
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяцаГлава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности