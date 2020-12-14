Понедельник, 14 Декабря 2020 17:25

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 15 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16։00 жилой дом 1 на улице Нансена в 1-ом Норкском массиве; жилой дом 2(1) на улице Бабаджаняна в Аван Ариндже; жилые дома 38, 39 в квартале “Дурян”, собственные дома на 14-ой улице и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

11։00-17:00 жилой дом 33 на улице Ханджяна, жилой дом 90 на улице Налабндяна, жилой дом 2 на улице Вардананца, жилой дом 31 на пр. Саят-Нова, жилой дом 63 на улице Чаренца, частично собственные дома на 9-ой и 11-ой улицах Айгестана, частично собственные дома на пр. Мясникяна, частично собственные дома на улице Арменакяна, частично собственные дома на улице Ареставорнери, собственные дома 18, 47 на улице Заваряна, собственные дома 3, 16 на улице Грохнери, собственные дома 39, 43 на улице Нар-Доса, жилые дома 22, 28 на улице Ер.Кочара и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 19/1 на улице Н.Тиграняна, 40/1 на улице Мамиконянца, жилой дом 8 в 3-ем квартале Давташена, жилые дома 1, 2, 3, 4, 5, 6 на улице Лукашина, улицы Зограпа, Лукашина и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 44/3, 44/4, 44/4а на улице Арташисяна, жилые дома 45/20, 45/21, 47/19, 49/19а, 51/16, 51/17, 51/18 на улице Арташисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 11, 13, 15 на 1-ом переулке пр. Багратуняца, жилые дома 1, 2, 3, 4, 5 на Нубарашенском шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 кварталы ''Мугни'' и “Тигранаван”;

в Котайкской области:

10։00-16։00 частично 2, 3, 4 микрорайоны города Абовян; частично села Капутан, Камарис, Гегашен, Зар, Нор-гюх, Дзорахбюр, Неркин Птгни; улицы Шаумяна, Спнадаряна, частично улицы Чаренца, Комитаса, Абовяна, Исаакяна и квартал “Калер” в общине Егвард;

в Сюникской области:

11:00-15:00 частично село Хнацах.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.