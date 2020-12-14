Понедельник, 14 Декабря 2020 17:24

АрмИнфо.Контрольно-пропускной пункт "Гогаван" на армяно-грузинской границе возобновил работу. Об этом сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов.

Согласно источнику, КПП заработало после завершения ремонтных работ на дороге, ведущей к КПП с грузинской стороны. Председатель КГД Эдуард Оганесян посетил КПП, чтобы на месте изучить ситуацию. Он напомнил, что КПП "Гогаван" бездействовало с марта этого года. С 1 декабря контрольно-пропускной пункт вновь открыт, и после ремонта дороги стали более удобными для движения грузовиков.

Глава Комитета госдоходов обошел территорию пункта пропуска, ознакомился с условиями, созданными для эффективной организации всех этапов процесса пересечения границы, а также оценил возможности таможенного пункта. Эдуард Оганесян также поинтересовался у медперсонала КПП о соблюдении противоэпидемических правил.

Глава комитета ознакомился с работой различных подразделений КГД , обслуживающих КПП "Гогаван". По словам Эдуарда Оганесяна, улучшение качества предоставляемых услуг должно быть постоянным. Он поручил продолжить организацию таможенного контроля таким образом, чтобы гарантировать эффективность всех процессов. <Могу констатировать, что личный состав КПП "Гогаван" на данный момент полностью готов. Ежедневно обслуживается 50-70 грузовиков, въезд в которые уже организован через КПП. Все услуги на пункте пропуска и инфраструктура готовы предоставить необходимые услуги по транспортировке грузов", - сказал председатель КГД.

До ремонта дорог водители часто избегали выбора маршрута через "Гогаван". "После завершения Грузией ремонтных работ, по словам

водителей, движение грузовиков через "Гогаван" стало более удобным, так как дороги из Армении также стали более проходимыми. После

перезапуска мы ожидаем увеличения потока грузовиков. Пункт пропуска готов обслуживать до 150 грузовиков в сутки", - сказал начальник таможенного пункта "Гогаван" Маис Оганесян.