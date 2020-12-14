Понедельник, 14 Декабря 2020 17:23

АрмИнфо.Министр иностранных дел Ара Айвазян принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ из Франции Стефана Висконти и США Эндрю Шофера, личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика и временного поверенного в делах России в Армении Алексея Синегубова.

Как сообщает пресс-служба МИД, на встрече обсуждались события, произошедшие после прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта, вопросы восстановления и защиты прав арцахских армян. В этом контексте глава внешнеполитического ведомства РА подтвердил принципиальную позицию армянских сторон, что рассмотрение прав и интересов арцахских армян должно происходить, прежде всего, в рамках мирного процесса под сопредседательством Минской группы ОБСЕ.

В качестве приоритета армянской стороны Ара Айвазян подчеркнул установление статуса Арцаха на основе права народа НКР на самоопределение, деоккупацию территорий, оккупированных Азербайджаном, создание условий для безопасного возвращения арцахских армян в свои дома и сохранение религиозного и культурного наследия.

Министр Айвазян обратил внимание сопредседателей на поведение Азербайджана в вопросе нарушения своих обязательств по трехстороннему заявлению. По словам министра, очевидным проявлением нарушения данных обязательств стали провокационные действия Азербайджана, произошедшие на линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана, которые были осуществлены в дни визита сопредседателей в регион.

Касаясь ненависти и антиармянской риторики, постоянно выражающейся в заявлениях военно-политического руководства Азербайджана на разных уровнях, министр подчеркнул, что они еще раз доказывают неспособность Баку конструктивно участвовать в мирном процессе и отказаться от политики применения силы.

В ходе встречи глава МИД РА и сопредседатели Минской группы ОБСЕ затронули вопросы возобновления мирного процесса в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ.