Понедельник, 14 Декабря 2020 17:21

АрмИнфо.Из-за деятельности органов госуправления и системных ошибок, нерешенными остаются вопросы, касающиеся защиты прав жителей приграничных населенных пунктов Армении, а новые вызовы, связанные с демаркацией границ, могут еще более углубить эти проблемы.

Об этом говорится в официальном сообщении Защитника прав человека РА, опубликованном после двухдневного визита в Сюникскую область, где омбусмен и сотрудники его аппарата посетили села Аравус, Хознавар, Неркин Хндзореск и ряд других приграничных населенных пунктов. В ходе визита состоялись встречи и обсуждения с мэром Гориса, руководителем общины Тех и административных районов, с личным составом Вооруженных сил РА, с персоналом муниципалитетов, а также с жителями сел.

В этой связи Омбудсмен Армении призывает органы госуправления уделить особое внимание вопросам, поднимаемым со стороны жителей приграничных районов. <Сегодня это относится к исключительным приоритетам>, - подчеркнул Защитник прав человека.

Омбудсмен в очередной раз констатировал, что демаркация не может быть проведена посредством приложений частной организации Google или же системы GPS. <Данный вопрос требует профессиональных подходов, подробной экспертной работы на месте, надлежащих правовых основ и т. д.>, - отметил он.

Кроме того, Омбудсмен обозначил, что органы госуправления не ведут обсуждений с жителями приграничных населенных пунктов касаемо вопросов демаркации. <Они обязаны предоставлять общественности и особенно жителям приграничных населенных пунктов надлежащие сведения. Это гаранатированное право граждан, которое государство должно обеспечить>, - сказал он.

Итоги всех встреч в Сюникской области будут подведены и в письменном виде направлены омбудсменом в органы госуправления.