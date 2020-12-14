Понедельник, 14 Декабря 2020 17:15

АрмИнфо. В Армении есть ряд сил: РПА, ППА, АРФД и др, намеренных использовать поражении Армении во второй арцахской войне с целью реванша, собственного возвращения во власть. Подобное мнение выразил АрмИнфо политолог Андриас Гукасян.

"И я совершенно не вижу общественного содействия подобным силам. Сегодня их стремление опирается исключительно на ограниченный ресурс собственных партий. В этом свете, я могу с уверенностью охарактеризовать их кандидата в технические премьеры Вазгена Манукяна как деятеля, способного обеспечить в стране условия для возвращения к власти этих сил, опять-таки посредством фальсификаций и предвыборных взяток. И надо признать, что Манукян настолько честен, что даже не скрывает этого", - подчеркнул он.

Политолог убежден, что в случае если общество это позволит, именно Манукян вкупе с коррумпированной избирательной системой прошлого создаст, привыкшим покупать голоса партиям, все необходимые для фальсификаций на выборах условия. Желание и цель реваншистов именно в этом, а их кандидат в премьеры, согласно Гукасяну, вполне этой цели соответствует.

Тем не менее, по его оценкам, армянское общество все эти печальные реалия и намерения оппозиционеров прекрасно осознает. Соответственно, выходить на улицу для содействия возврату к власти уголовной олигархии оно не собирается и ее лозунгам совершенно не верит. Поэтому ожидать содействия общества условным манукяновцам явно не стоит.

По оценкам политолога, поражение Армении в 44-дневной войне в реальности имело немало сторонников и бенефициариев и внутри страны и в первую очередь в свете застарелости дискурса о возврате занятых территорий. В частности, армянская олигархия рассматривала территории как цену, необходимую для обеспечения условий для экономического развития Армении. Цену, которую необходимо заплатить Азербайджану и Турции.

"В реальности основным препятствием на пути экономического развития Армении были и есть ограниченные интеллектуальные возможности наших крупных собственников. Эти люди просто объективно неспособны стать предпринимателями, формирующими цивилизованный капитализм и социально-экономическую основу государства. И вину за собственное бессилие всегда предпочитали валить на закрытые границы. И конечно, не способны признаться в собственном невежестве. Именно поэтому подобные люди внутри Армении также были заинтересованы в поражении новой власти. Практически наравне с внешними акторами", - подытожил Гукасян