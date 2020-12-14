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 Понедельник, 14 Декабря 2020 15:20

Выступление Президента Туркменистана на Международной конференции «Политика нейтралитета и её значение в обеспечении международного мира, безопасности и устойчивого развития».

Выступление Президента Туркменистана на Международной конференции «Политика нейтралитета и её значение в обеспечении международного мира, безопасности и устойчивого развития».

АрмИнфо.Уважаемые участники Международной конференции!
Дамы и господа!

Прежде всего, позвольте тепло приветствовать вас на торжественном заседании Международной конференции «Политика нейтралитета и её значение в обеспечении международного мира, безопасности и устойчивого развития», посвящённой 25-летнему юбилею постоянного нейтралитета Туркменистана. Выражаю признательность за ваше участие в этом форуме, готовность поделиться своими подходами, предложениями и мнениями по важным вопросам его многоплановой повестки.

Уважаемые участники!

Обретение 12 декабря 1995 года Туркменистаном международно-признанного статуса постоянного нейтралитета стало для нашей страны важнейшим, без преувеличения, историческим событием. Оно предопределило направленность и содержание внешней политики туркменского государства, оказало мощное позитивное воздействие на внутреннее развитие, выполнение масштабных национальных планов в экономике и социальной сфере, становление и укрепление демократических институтов.

Особенность международного признания нашего нейтралитета состояла в том, что впервые в практике ООН такой статус был поддержан и закреплён единогласным решением Генеральной Ассамблеи в виде специальной резолюции. Соавторами документа выступили ведущие государства мира, в том числе страны, входящие в состав постоянных членов Совета Безопасности ООН. Таким образом, нейтралитет Туркменистана приобрёл международно-правовую легитимность, став неотъемлемой частью мировой политики и дипломатии.

И сегодня от имени народа Туркменистана я адресую слова самой искренней благодарности всем государствам за поддержку, активное участие в подготовке и принятии исторической резолюции о постоянном нейтралитете.

Я также с признательностью говорю об эффективной работе Секретариата ООН, его сотрудников, обеспечивших оперативное решение необходимых организационных вопросов и процедур. Конечно, международное признание нашего нейтралитета не было одномоментным актом. Принятию резолюции Генеральной Ассамблеи предшествовала большая и кропотливая политико-дипломатическая деятельность в различных форматах, многочисленные раунды переговоров.

В этой связи хотел бы отметить конструктивную позицию государств-членов Организации Экономического Сотрудничества, которые на Саммите в Исламабаде весной 1995 года приняли заявление о поддержке нейтралитета Туркменистана. Следующим этапом стал Саммит Движения Неприсоединения в октябре того же года в колумбийской Картахене, на котором нейтралитет Туркменистана получил единогласную поддержку со стороны этого влиятельного и авторитетного международного объединения.

Я говорю об этих событиях, чтобы подчеркнуть одну важную и, на мой взгляд, очень показательную реальность периода, отстоящего от нас на 25 лет. А именно: тогда на сложном, во многом переломном, этапе окончания блокового противостояния, исчезновения привычных схем и конфигураций международной политики нейтралитет Туркменистана получил повсеместную поддержку, в том числе со стороны государств, имевших порой непростые отношения между собой, исповедующих разные взгляды и доктрины по вопросам развития современного мира.

Убеждён, что уже тогда объективно складывались предпосылки для использования нейтральной модели в качестве одного из стабилизирующих факторов мировой политики. И я считаю, что нам удалось объяснить, а в некоторых случаях убедить наших партнёров, что появление на карте, в важном геополитическом регионе, нейтрального, миролюбивого государства будет весомым фактором позитивного развития региональных и международных процессов.

Разумеется, важным побудительным мотивом выбора нейтралитета стал осмысленный исторический опыт совместного проживания туркмен с другими народами, накопленный в течение столетий. В основе его, несмотря на наличие разных периодов, всегда лежали миролюбие, уважительность, толерантность, открытость.

С обретением независимости мы превратили эти понятия в ясно сформулированные принципы внешней политики и нашли для их успешного практического применения наиболее подходящую и органичную модель–нейтралитет.

Мы назвали его позитивным, подчеркнув тем самым характер и направленность нашего международного взаимодействия, стремление строить со всеми государствами добрые и ровные конструктивные отношения. Туркменистан предложил им дружбу, сотрудничество, равноправие, взяв на себя при этом, как нейтральная страна, обязательства по невмешательству во внутренние дела, уважению суверенитета и территориальной целостности, неучастию в многосторонних военно-политических договорах и союзах.

«Поддержка такого курса нашла своё отражение в резолюциях и в других решениях, принятых международными организациями и нацеленных на практическую реализацию принципов нейтралитета в международных делах. Сегодня я с чувством гордости и признательности к мировому сообществу хочу особо отметить, что 7 декабря 2020 года Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций на своей 75-й сессии единогласно приняла инициированную Туркменистаном резолюцию «Роль и значимость политики нейтралитета в деле поддержания и укрепления международного мира, безопасности и процесса устойчивого развития».

Этот важный документ, соавторами которого выступили 34 государства-члена ООН, подтверждает высокую позитивную роль политики нейтралитета в решении актуальных вопросов, стоящих сегодня в глобальной повестке дня.

Для меня также большая честь заявить о том, что Совет министров иностранных дел Организации Исламского Сотрудничества на своей 47-й сессии, состоявшейся 27-28 ноября 2020 года также по инициативе Туркменистана, единогласно принял резолюцию «Роль политики нейтралитета в поддержании и укреплении международного мира, безопасности и устойчивого развития в регионе Организации Исламского Сотрудничества и во всем мире».

Четверть века Туркменистан неукоснительно следует этим принципам, последовательно проводя миролюбивую, сбалансированную суверенную политику. Прежде всего, нам удалось сохранить и укрепить отношения с соседними странами.

Опираясь на многовековой опыт, культурную и духовную близость, мы вместе сумели обеспечить преемственность традиций добрососедства и взаимопонимания, сформировать в современных условиях действенные механизмы сотрудничества, объединённого общими целями и приоритетами, осознанием неразрывности исторических судеб живущих рядом народов и государств. Это позволяет нам сообща решать задачи по поддержанию и упрочению мира и стабильности, развитию экономических, торговых и гуманитарных связей, реализации Целей Устойчивого Развития.

Нейтральная политика Туркменистана выступает весомым фактором региональной безопасности как важнейшего элемента глобального стратегического равновесия. Вместе с государствами-соседями, в тесном взаимодействии с ООН мы работаем над созданием механизмов предотвращения спорных ситуаций, утверждения в Центральной Азии атмосферы взаимопонимания, доверия, предсказуемости.

Территория нейтрального Туркменистана неоднократно избиралась в качестве приемлемого места для проведения переговоров по ряду сложных вопросов региональной повестки. В целом, принципы нейтралитета, его миротворческие возможности при урегулировании противоречий, предупреждении и нейтрализации конфликтов, их перевода в переговорное русло доказывают свою эффективность, занимая должное место в международном дипломатическом арсенале и обретая признание на самом высоком уровне.

Об этом свидетельствует открытие в 2007 году решением Генеральной Ассамблеи ООН при поддержке стран Центральной Азии Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии со штаб-квартирой в Ашхабаде.

Практика показала, что это было своевременным и дальновидным шагом. Работа Центра получила высокую оценку со стороны международного сообщества. Как известно, Совет Безопасности ООН, оценивая итоги деятельности Регионального центра, неоднократно отмечал важное значение превентивной дипломатии, раннего урегулирования споров и поддержал усилия этой структуры в Центральной Азии.

В 2017 году по инициативе Туркменистана Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «Роль Регионального центра Организации Объединённых Наций по превентивной дипломатии для Центральной Азии». Соавторами документа стали 57 государств, представляющих все континенты. В ходе нынешней сессии Туркменистан продолжит работу по мобилизации и задействованию потенциала нейтралитета и превентивной дипломатии.

Так, наша страна подготовила новый проект резолюции о роли Регионального центра по превентивной дипломатии для Центральной Азии, внеся в него дополнительные содержательные элементы, в частности, об институциональном оформлении Превентивной Академии и закреплении механизма Центрально-азиатского экспертного форума. Туркменистан также представил проект резолюции Генеральной Ассамблеи о роли и значении политики нейтралитета в поддержании и укреплении международного мира, безопасности и устойчивого развития.

Кроме того, по нашей инициативе для системной работы по продвижению принципов нейтралитета в практике международных отношений в настоящее время в качестве диалоговой площадки формируется Группа друзей нейтралитета во имя мира, безопасности и развития, в которую уже вошло более 20-ти государств. Что, конечно, говорит о растущем понимании значимости и перспективности принципов нейтралитета в нынешних условиях.

В этом контексте, на наш взгляд, логичным и закономерным шагом является разработка Туркменистаном Свода правил ООН по эффективному применению принципов нейтралитета при урегулировании международных вопросов. Убеждены в том, что их применение способно принести большую пользу, оказать конструктивное воздействие на всю международную обстановку.

В целом же считаем, что сегодня совместные усилия по деэскалации напряжённости, поддержанию в мире стабильности и предсказуемости на основе общепризнанных норм международного права должны стать главным приоритетом государств, международных институтов, мозговых центров, ответственных средств массовой информации.

Нужно восстановить доверие и уважение во взаимоотношениях друг с другом, утвердить культуру равноправного диалога, основанного на признании законных прав и интересов участников. Уверены, что каждая страна способна внести в достижение этой цели весомый и ценный вклад. В этой связи Туркменистан, руководствуясь принципами нейтралитета, миролюбия, убеждённостью в доброй воле мирового сообщества, выступил с инициативой провозглашения 2021 года Международным годом мира и доверия.

Это предложение получило поддержку Генеральной Ассамблеи ООН, и в следующем году мы планируем проведение в Ашхабаде Международной конференции высокого уровня, призванной стать важной вехой на пути налаживания многостороннего диалога по актуальным вопросам мировой политики, придания ему позитивных импульсов, поиску путей сближения точек зрения и подходов

Уважаемые участники!

Нейтралитет Туркменистана, наличие дружественных, конструктивных и уважительных связей со всеми государствами, налаженное сотрудничество с ООН, её специализированными органами, участие в работе других авторитетных международных организаций создают благоприятные возможности для нашей страны полноформатно участвовать в решении наиболее значимых проблем современного мироустройства.

Международные инициативы Туркменистана звучат весомо и авторитетно в таких стратегических сферах глобального развития, как энергетическая безопасность, транспортное сотрудничество, экология, обеспечение продовольствием, доступ к водным ресурсам, защита прав беженцев и многих других.

Мы формулируем свои подходы к этим проблемам, исходя из необходимости объединения потенциалов государств и международных организаций на внятных и прозрачных принципах.

Обладая гигантскими мировыми запасами природного газа, Туркменистан выступает последовательным сторонником справедливого и равноправного доступа к энергетическим ресурсам планеты. Одним из путей достижения этой цели является создание надёжной и стабильной системы энергетических потоков, учитывающей интересы всех участников.

Наша страна инициировала в ООН начало широкого международного диалога по энергетической проблематике, разработала проекты резолюций, нашедших поддержку в Генеральной Ассамблее. В ходе текущей сессии мы также представили проект резолюции «Надёжный и стабильный транзит энергоносителей и его роль в обеспечении устойчивого развития и международного сотрудничества». Туркменистан убеждён, что система энергоснабжения планеты должна служить делу глобального прогресса, экономического роста, благосостоянию людей, стимулированию взаимовыгодного сотрудничества.

Для этого, по нашему мнению, нужно отказываться от однобоких схем поставок энергосырья, устранять дискриминационные барьеры, обеспечивать транспарентность ценообразования. Схожие принципы Туркменистан исповедует по отношению к перспективам транспортного сотрудничества. Выходя на уровень ООН с инициативой глобального диалога по транспортной проблематике, мы исходили из того, что сегодня она напрямую связана с выполнением Целей устойчивого развития.

Усиление роли международного транспорта призвано стимулировать рост экономик государств и регионов через их интеграцию в транспортно-транзитные потоки, содействовать устранению диспропорций в уровне развития между ними. Сформировать современную транспортную архитектуру, ориентированную на решение ключевых задач сообщества наций в XXI веке, на службу миллионам людей во всём мире, на сохранение и приумножение ресурсов планеты – такова сегодня международная стратегия в этой сфере человеческой деятельности.

В 2016 году Туркменистан провёл у себя Глобальную конференцию по устойчивому транспорту, и в следующем году планируется проведение в Ашхабаде Международной конференции министров транспорта развивающихся государств, не имеющих выхода к морю. Мы также будем наращивать усилия в ООН по поддержке проектов резолюций, призывающих к сотрудничеству в области устойчивого транспорта.

Приоритетное внимание Туркменистан уделяет теме экологии и изменения климата. На глобальных встречах, таких как Саммит по устойчивому развитию РИО+20, 7-й Всемирный водный форум, на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН, с трибун других авторитетных организаций Туркменистан выдвигает инициативы, направленные на поиск и достижение разумного баланса между экономической деятельностью и сохранением окружающей среды.

В частности, нами было заявлено о необходимости совместить объективные экономические интересы, реалии международного сотрудничества в энергетической сфере с необходимостью сохранения биоразнообразия Каспия, не допустить нарушения его хрупкого экологического баланса. Туркменистан является инициатором разработки Центрально-азиатской Водной стратегии, Специальной Программы ООН для стран бассейна Аральского моря, выполнения Регионального плана действий по охране окружающей среды как единой экологической программы стран Центральной Азии, ряда других мер.

Наша страна выступила автором проекта резолюции «О сотрудничестве между Организацией Объединённых Наций и Международным Фондом спасения Арала», поддержанной Генеральной Ассамблеей и ставшей сегодня платформой для консолидации совместных усилий по преодолению аральского бедствия, улучшению экономических и социальных условий, качества жизни и здоровья населения

Конечно, перечисленные инициативы в большей степени относятся к региону, где непосредственно расположен Туркменистан. Но думается, что такие же принципы и подходы, продиктованные, прежде всего, заботой о будущих поколениях, о сохранении уникального облика нашей планеты, бережным отношением к окружающей среде, вполне применимы и в других частях мира.

С присоединением Туркменистана в 2016 году к Парижскому соглашению об изменении климата вовлечённость нашей страны в реализацию глобальной экологической повестки получила новые импульсы, и сегодня Туркменистан формулирует свои государственные задачи сквозь призму следования принципам этого всеобъемлющего документа, инициативного и предметного содействия международным усилиям по его имплементации

Нейтральный статус открывает Туркменистану благоприятные возможности для участия в международной гуманитарной деятельности, в частности, оказании помощи беженцам и лицам без гражданства. Являясь постоянным членом Исполнительного комитета Программы Верховного комиссара ООН по делам беженцев, членом Международной Организации по Миграции, Туркменистан вносит немалый вклад в решение этой сложной глобальной проблемы.

В 2012 году в Ашхабаде была проведена первая Международная конференция «Беженцы в мусульманском мире», в ходе которой были достигнуты важные договорённости. Мы настойчиво работаем с партнёрами по их выполнению. Намерены в следующем году совместно с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев провести вторую Международную конференцию по данной теме.

Что касается наших национальных усилий в этом направлении, то приведу лишь одну цифру: только за период с 2011 года по настоящее время в гражданство Туркменистана было принято около 26 тысяч человек.

Несколько слов о наших подходах к ситуации в Афганистане. На протяжении многих лет Туркменистан оказывает Афганистану конкретную, адресную экономическую и гуманитарную поддержку.

Она выражается в строительстве на территории соседней страны медицинских и образовательных учреждений, льготных поставках электроэнергии, обучении афганских студентов в туркменских учебных заведениях, регулярной отправке в Афганистан гуманитарных конвоев, других видах помощи и содействия.

Всё это финансируется Туркменистаном из собственных ресурсов. Могу заверить и наших афганских друзей, и международное сообщество, что такая поддержка будет осуществляться и впредь, причём на системной основе – в соответствии с разработанной в Туркменистане специальной программой по оказанию гуманитарной помощи Афганистану.

Важнейшим условием политической стабилизации, экономического и социального восстановления Афганистана, его успешной интеграции в региональные и мирохозяйственные процессы выступает реализация крупных инфраструктурных проектов с афганским участием, в первую очередь, в таких жизненно важных сферах, как энергетика, транспорт и коммуникации.

Последовательно работая в этом направлении, наша страна, как известно, инициировала проект строительства газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия.

Осуществляется строительство линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан–Афганистан–Пакистан, а также железных дорог, соединяющих Туркменистан с Афганистаном.

Мы планируем продолжать работу над реализацией значимых проектов с участием Афганистана, других соседних стран, готовы и дальше расширять наше сотрудничество с международными организациями, прежде всего, с ООН, в деле оказания всесторонней поддержки братскому афганскому народу.

Что касается политического аспекта, то я подтверждаю позицию Туркменистана, которую мы неоднократно заявляли: как нейтральное государство и непосредственный сосед Афганистана наша страна готова предоставить своё политическое пространство и все необходимые организационные условия для проведения переговоров между всеми сторонами, заинтересованными в мирном, политическом урегулировании ситуации в Афганистане. Убеждены, что переговорному процессу альтернативы нет.

Не могу не сказать о том серьёзном вызове, с которым сегодня столкнулся весь мир. Пандемия коронавируса, помимо того что ударила по здоровью десятков миллионов людей на всей планете, и, к сожалению, унесла немало жизней, выявила системные проблемы в международных отношениях.

В первую очередь, неготовность, и не только техническую, объединить усилия для борьбы с этой опасностью. И здесь вновь приходится говорить о недостаточном уровне доверия и политической воли. Сразу же после начала эпидемии Туркменистан заявил свою позицию чётко и принципиально: необходимо объединение всех государств, их сплочённость, солидарность и взаимопомощь в борьбе с общей угрозой.

Что касается практических шагов, то наша страна выступила за полноценный запуск каналов международной научной дипломатии, предложив на нынешней сессии Генеральной Ассамблеи ООН ряд конкретных мер, направленных на создание условий для налаживания прямых контактов между медицинскими сообществами разных стран, стимулирование совместных разработок и долгосрочных программ сотрудничества. Туркменистан также предлагает провести в Ашхабаде в 2021 году Международный форум учёных-медиков по проблемам борьбы с инфекциями нового типа

Уважаемые участники!

Завершая своё выступление, хотел бы отметить, что нейтралитет сегодня применим практически ко всем сферам международного сотрудничества Туркменистана, обладает большим потенциалом в деле налаживания сотрудничества и взаимопонимания, играет значимую роль в реализации основополагающих целей и стратегий Организации Объединённых Наций.

Важное свойство нашего нейтралитета заключается в том, что это живой творческий процесс, который обогащается новыми идеями и практическими наработками, адаптируется к меняющимся условиям, возникающим вызовам. Но одно остаётся неизменным – его миролюбивый, созидательный, гуманистический характер. В следующем году Туркменистан будет отмечать 30-летие своей независимости.

Мы смогли многого добиться за этот период, стать динамично развивающимся государством, с сильной экономикой и социальной сферой, уважаемым и авторитетным членом международного сообщества. Во многом эти успехи стали результатом последовательно проводимой нейтральной политики.

Поэтому я всегда говорю, что независимость и нейтралитет для туркменского народа – понятия неразделимые. Это две несущие опоры нашей государственности, на которых уверенно стоит современный Туркменистан и вместе со своими многочисленными друзьями во всём мире уверенно идёт к новым высотам сотрудничества, прогресса и процветания.

Уважаемые участники конференции!

Завершая свое выступление, хочу сказать, что в 2021 году, провозглашенным Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе Туркменистана «Международным годом мир и доверия», наша страна отметит еще одну историческую дату − славную 30 годовщину независимости Туркменистана.

Избранная 30 лет назад политическая, социально-экономическая и внешнеполитическая модель развития страны, основанная на принципах миролюбия и гуманизма, продемонстрировала свою эффективность.

Наше главное достижение – мы основали независимый суверенный Туркменистан с мощной инновационной экономикой, высоким уровнем жизни народа и высоким международным авторитетом.

Наше могучее государство и в будущем продолжит прилагать все усилия для укрепления миролюбивых, дружественных отношений на планете во имя счастливой и благополучной жизни всего человечества.

Пользуясь случаем, от всего сердца поздравляю с наступающим 2021 годом – «Международным годом мира и доверия»! Пусть этот год принесет нам процветание и счастье!


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