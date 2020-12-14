Понедельник, 14 Декабря 2020 14:43

АрмИнфо.Встреча сопредседателей Минской группы ОБСЕ с главой МИД Армении завершилась. Встреча длилась около двух часов.

Как ранее, как сообщало АрмИнфо, в рамках регионального визита сопредседатели Минской группы ОБСЕ из Франции Стефан Висконти и США Эндрю Шофер, а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик прибыли в Армению.

Отметим, что у сопредседателей запланирована встреча в правительстве. Российский сопредседатель Игорь Попов из-за болезни не участвует в поездке.

Отметим, что ранее сопредседатели Минской группы ОБСЕ от Франции и США, а также Анджей Каспршик посетили Баку, однако, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал их незваными гостями.