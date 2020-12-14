Понедельник, 14 Декабря 2020 14:43

АрмИнфо.Российские миротворцы сопроводили очередную колонну автобусов с беженцами, которые вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе с территории Республики Армения. Как сообщает МО РФ, автобусами из Еревана в Степанакерт накануне было доставлено 825 человек.

Движение автобусов осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции. Российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на двадцати трех наблюдательных постах. Военнослужащими российского миротворческого контингента обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской инфраструктуры.

Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулось более 38 тыс. 300 беженцев.