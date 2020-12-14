Понедельник, 14 Декабря 2020 14:40

АрмИнфо. Акции протеста, проводимые с целью отставки действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна, расширили географию. В частности, сегодня свой протест выразили гюмрийцы. Небольшая группа горожан, вооружившись национальными флагами, перекрыли дорогу, заблокировав движение машин на улице Саят-Нова, требуя отставки Никола Пашиняна.

<Весь мир видит, как президент Азербайджана унижает нас на глазах всего мира, а от него никакой реакции. Такой человек не может управлять ни Арменией, ни Арцахом. Нам нужен руководитель, который смог бы вести переговоры с президентами России, Азербайджана, с Минской группой ОБСЕ, да и вообще со всем миром. Наше требование: <Армения без Никола Пашиняна>, - сказал один из участников акции протеста.

Отметим, что протестующих сопровождают полицейские.