Понедельник, 14 Декабря 2020 14:19

АрмИнфо.25 декабря в 19:00 в ереванском LOFT-клубе состоится презентация третьей книги современного армянского писателя Арама Аветиса «Когда крысы умели читать».

Работать над третьей книгой Арам Аветис приступил еще в 2017 году после своего путешествия в Украину. В одном из интервью АрмИнфо писатель рассказал, что это история о том, как молодой человек попадает в мир крыс, соответственно, книга нанизана символами о холере и чуме.

Примечательно, что эту работу Арам Аветис завершил в 2020 году, символом которого и является крыса. «Covid. Война. И новая книга Арама Аветиса... Беда не приходит одна», - иронизирует об издании своего очередного труда сам писатель.

Отметим, что во время презентации поклонникам творчества Аветиса представится возможность приобрести книгу «Когда крысы умели читать» с подписью самого автора.

Напомним, что в свои 30 лет Арам Аветис является автором 2 бестселлеров: «Слепая пунктуация» (2017 – ред.) и «Архитектурная мутация» (2019 – ред.), которые переиздавались несколько раз. Арам Аветис армяноязычный автор, однако прочесть несколько его работ, переведенных на русский язык, можно перейдя по следующей ссылке: http://newlit.ru/avetis/.