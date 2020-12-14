Понедельник, 14 Декабря 2020 14:09

АрмИнфо. Пресс-секретарь Республиканской партии Армении, бывший вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов назвал уголовные дела, возбужденные в отношении членов РПА, политическим преследованием.

В беседе с журналистами Шармазанов отметил, что в отношении многих представителей партии заведены уголовные дела. В частности, Ваграма Багдасаряна, экс -главу парламентской фракции Республиканской партии, хотят арестовать по обвинению в покушении на премьер-министра Армении. Пресс-секретарь РПА подчеркнул, что данное обвинение не имеет ничего общего с реальностью.

"Все мы видим, какая в стране сложилась ситуация. Сейчас Никол Пашинян в смятении, он лихорадочно пытается откреститься от лежащей на нем вины, перекидывая ее на представителей бывшей власти, народ, оппозицию, на кого угодно. Своими действиями премьер-министр пытается задавить борьбу оппозиции, однако, нас это не пугает. Мы решительны в своем намерении идти до конца",- заключил пресс-секретарь РПА.

Отметим, что Ваграм Багдасарян обвиняется в покушении на премьер-министра Армении и незаконном хранении оружия. Завтра Апелляционный уголовный суд обнародует решение относительно меры пресечения в отношении Багдасаряна.

Напомним, что суд общей юрисдикции отказался арестовывать бывшего депутата, однако, прокуратура обжаловала данное решение в Апелляционном суде.