Понедельник, 14 Декабря 2020 14:00

АрмИнфо. Родственники пропавших без вести военнослужащих с утра собрались у здания Посольства Российской Федерации в Республике Армения.

Очередная акция родных пропавших без вести солдат у российского посольства проводилась с целью передать письмо, обращенное президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь в поиске своих детей. Родственникам военнослужащих удалось встретиться с помощником Посла РФ в РА и передать письмо.

Отметим, что согласно сообщению Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Арцаха, с 13 ноября спасательные отряды и саперные группы Арцаха проводят поисковые операции совместно с Международным комитетом Красного Креста (МККК) и миротворческими силами РФ. В результате поисковых работ по последним данным, удалось найти тела 802 погибших солдат.