Понедельник, 14 Декабря 2020 13:53

АрмИнфо. Стороны карабахского конфликта вплотную подошли к старту процесса выдачи военнопленных. Об этом 14 декабря в прямом эфире на своей странице в Facebook заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, очень скоро начнется процесс возвращения официально зарегистрированной группы армянских военнопленных. Позиция армянской стороны заключается в том, чтобы вернуть тех лиц, факт пленения которых официально подтвержден Азербайджаном и Международным

комитетом Красного Креста. После этого армянская сторона сосредоточится на уточнении места нахождения лиц, без вести пропавших, часть которых может находиться в плену. Это также является очень сложным процессом, в связи с чем глава правительства рассчитывает на понимание со стороны семей, родных и близких данной категории лиц.

Премьер-министр отметил, что с новой силой должен начаться процесс опознания тел погибших. К сожалению, как подчеркнул Никол Пашинян, до конца текущего года этот процесс не удастся завершить. Для проведения поисковых работ по местонахождению без вести пропавших очень важно улучшение среды, поскольку эффективность в данном направлении зависит не только от армянской стороны. В этой связи, усилия направлены на улучшение этой среды.

Премьер-министр РА отметил, что 19 декабря истекает 40 дней с момента прекращения боевых действий. Именно с 19 декабря в Армении будет объявлен трехдневный траур по погибшим в ходе карабахской войны. Будет, в частности, проведено шествие от площади Республики до мемориала почетного захоронения в Ераблуре, ряд других траурных мероприятий. К этому сроку, как отметил глава правительства, есть надежда на уточнение максимально большего количества лиц, пропавших без вести.