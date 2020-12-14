Понедельник, 14 Декабря 2020 13:23

АрмИнфо. В течение следующей недели должна быть проведена работа по уточнению границ между Арменией и Азербайджаном. Об этом 14 декабря в прямом эфире на своей странице в Facebook заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, комментируя ситуацию на границах Сюникской области страны и Азербайджана.

По словам главы правительства, данный вопрос стал предметом обсуждений в ходе заседания Совета безопасности, которое состоялось накануне. Никол Пашинян констатировал, что в трехстороннем заявлении лидеров Армении, Азербайджана и России нет упоминаний о Кубатлинском и Зангеланском районах, поскольку к 9 ноября 90 и более процентов этих территорий находились под контролем вооруженных сил Азербайджана. По итогам переговоров была достигнута договоренность о проведении работ по уточнению границ. В этом вопросе для армянской стороны имеются чувствительные вопросы, по которым переговоры продолжаются. Но одно очевидно: в трехстороннем заявлении нет ни слова о территориях международно признанных границ Армении. Они, по словам армянского премьера, есть и останутся неприкосновенными. Принцип нерушимости границ Армении никоим образом не может быть поставлен под сомнение, но нерешенные вопросы необходимо решать в спокойной мирной обстановке.

Никол Пашинян подчеркнул, что происходящие сегодня процессы довольно болезненные. Многие пытаются использовать этих во внутриполитических целях, используя при этом инструмент дезинформации, большая часть потока которой управляется из-за рубежа. Премьер не исключил участие в этом процессе зарубежных спецслужб. В качестве примера он привел сообщения о якобы происходящих в Сюникской области Армении боевых действиях. Между тем, как текущей ночью, так и всеми прошедшими ночами после 9 ноября, ситуация в области спокойная. Конечно, в вопросе Карабаха имеется напряжение, но этой ситуацией необходимо управлять хладнокровно в тесном сотрудничестве со стратегическими партнерами. Очень часто, продолжил глава армянского правительства, пропагандистские выпады врагов и некоторых кругов Армении, совпадают, и это становится заметным в течение уже продолжительного периода времени.