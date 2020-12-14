Понедельник, 14 Декабря 2020 13:13

АрмИнфо.Сопредседатели Минской группы ОБСЕ из Франции Стефан Висконти и США Эндрю Шофер, а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик прибыли в МИД Армении.

Как сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, последние проведут встречу с главой МИД Армении Ара Айвазяном. Также запланирована встреча в правительстве Армении. Российский сопредседатель Игорь Попов из-за болезни не участвует в поездке.

Отметим, что ранее сопредседатели Минской группы ОБСЕ от Франции и США, а также Анджей Каспршик посетили Баку, однако, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал их незваными гостями.

Как передает АПА, выступая на встрече, Алиев указал на коренные изменения ситуации в регионе, в том числе и на фоне пандемии коронавируса.

<Наряду с этим, урегулирование нагорно-карабахского конфликта изменило ситуацию в регионе. В настоящее время в регионе сложилась совершенно новая ситуация. Азербайджан урегулировал конфликт, продолжавшийся около 30 лет, добился этого силовым путем и политическими средствами. Я согласен с Президентом Путиным - одним из глав государств-сопредседателей в том, что нагорно-карабахский конфликт уже стал историей. Я думаю так же. К сожалению, Минская группа не сыграла никакой роли в урегулировании конфликта. Хотя для этого Минская группа на протяжении 28 лет обладала соответствующим мандатом. Однако, как я сказал в ходе войны, хотя у Минской группы была определенная деятельность в направлении выдвижения идей и проявления творчества, это не дало никакого результата. Такова реальность>, - сказал азербайджанский диктатор, подчеркнув, что они <принудили Армению к капитуляции>. Обвинив страны-сопредседатели МГ ОБСЕ в бездействии, Алиев похвастался тем, что мол доказал, что конфликт можно решить военным путем.