Понедельник, 14 Декабря 2020 13:08

АрмИнфо. Очевидно, что действия Азербайджана у сел Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района 11 декабря носят провокационный характер. Об этом 14 декабря в прямом эфире на своей странице в Facebook заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, эта провокация стала самой серьезной со времени прекращения огня в Карабахе с 9 ноября. Отряды специального назначения Азербайджана, воспользовавшись тем, что российские миротворцы не успели разместиться на данных участках, предприняли наступление в направлении сел Хцаберд и Хин Тахер. На данном направлении, как отметил глава правительства, не было гражданского населения. В результате этой атаки, продолжил Никол Пашинян, 6 военнослужащих Армии обороны Арцаха получили ранения. Имеются сообщения и о других пострадавших, которые уточняются.

Премьер-министр РА напомнил, что накануне на заседании Совета безопасности он поднял вопрос о том, почему российские миротворцы до сих пор не были размещены в указанных зонах. Но факт в том, что в субботу и в воскресенье они заявили о зоне своей ответственности, приведя обновленные факты с указанием указанных сел и прилегающих к ним территориях. "Что это означает? Это означает, что российские миротворцы должны обеспечить соответствие статуса этих территорий трехстороннему заявлению от 9 ноября. Поскольку на момент подписания заявления эти территории находились под контролем Армии обороны Карабаха, они должны оставаться под контролем армянских сил", - подчеркнул премьер-министр РА.

Он добавил, что Баку своими действиями хочет показать, что российские миротворческие силы не способны предотвращать организованные им провокации. Ситуация вокруг сел Хцаберд и Хин Тахер станет для российских миротворцев первым серьезным экзаменом. Тем более, что Армия обороны не может действовать в той же логике действий, п о которой действуют азербайджанцы. Армянская сторона не должна прибегать к действиям, которые напрямую или косвенно могут поставить под сомнение эффективность действий миротворцев.