Понедельник, 14 Декабря 2020 12:38

АрмИнфо. Бывший министр охраны природы Армении Вардан Айвазян не будет арестован, его задержание признано незаконным. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Айвазяна Мигран Погосян, сославшись на решение судьи Артака Тадевосяна. Вардан Айвазян был задержан 12 декабря. До этого сотрудники СНБ провели обыск в его квартире.

По словам адвоката, Вардан Айвазян подозревается в организации акций протеста в ночь с 9 на 10 ноября, когда протестующими против трехстороннего соглашения по Карабаху были разгромлены здания парламента и правительства Армении.