Понедельник, 14 Декабря 2020 12:18

АрмИнфо. Армянский национальный комитет Америки (АНКА) возобновил призыв к обнулению военной помощи Азербайджану и направлению $250 млн в виде помощи Арцаху (Нагорному Карабаху) после последнего нападения Азербайджана на Арцах. Об этом говорится в сообщении АНКА, поступившем в АрмИнфо.

Источник напоминает, что 11 декабря азербайджанские силы атаковали села Хин Тагер и Хцаберт Гадрутского района Арцаха, в результате чего были ранены шестеро армянских солдат. В результате, возникли вопросы о будущем статусе и безопасности этих армянских деревень и близлежащего монастыря Катарованк IV века.

"Это первое серьезное нарушение режима прекращения огня после катастрофического соглашения между Азербайджаном и Арменией, подписанного 9 ноября при посредничестве России. Инцидент произошел всего через день после того, как президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил столицу Армении Ереван и его регионы Севан и Сюник исторической территорией Азербайджана. Он также был приурочен к визиту сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Баку, состоявшемуся в субботу, 12 декабря, во время которого президент Алиев издевательски отнесся к продолжающимся международным усилиям по обеспечению прочного мира в Арцахе", - говорится в сообщении.

В этой связи, ANCA выступило с национальным призывом к действию, призывая лидеров США осудить последние нападения Азербайджана, прекратить военную помощь США Азербайджану и помочь Армении и Арцаху противостоять будущим атакам посредством экстренной помощи на сумму в $250 млн.

В призыве к широким массам избранных должностных лиц США отмечается, что "намерения Азербайджана - и его союзника Турции -

совершенно ясны: продолжить агрессию против Армении и Арцаха с конечной целью уничтожения первой христианской нации".

Исполнительный директор ANCA Арам Ампарян повторил призыв к действию в прямых трансляциях в Facebook и Instagram, представив более широкий перечень немедленных шагов, предпринимаемых организацией, чтобы остановить планы Алиева и Эрдогана по геноциду. Этот перечень включает в себя предоставление $250 млн гуманитарной помощи Арцаху в целях развития, освобождение всех армянских военнопленных и заложников, признание независимости Арцаха, введение запрета на продажу оружия Турции и Азербайджану, прекращение программы военной помощи Баку в области безопасности, обеспечение соблюдения Раздела 907 Закона о поддержке свободы, введение акта Магнитского против Эрдогана и Алиева. В призыве также содержится требование проведение расследования в целях доказательств военных преступлений Азербайджана, наказание Турции за нарушение закона о контроле за экспортом оружия, устранение препятствий для поездок и контактов между США и Арцахом.