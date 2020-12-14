Понедельник, 14 Декабря 2020 11:55

АрмИнфо. На территории Армении 14-го и 18-го декабря ожидается погода без осадков. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.

Согласно источнику, с 15-го по 17-го декабря в отдельных местах ожидаются слабые осадки, в горных регионах - в виде снега. Ночью и в утреннее время в отдельных регионах ожидается туман. Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с. С 14-15 декабря температура воздуха постепенно повысится на 2-4 градуса.

В Ереване с 14-15, с 17-18 ожидается погода без осадков, ночью и в утреннее время 16-го ожидается дождь. Ночью и в утреннее время ожидается туман.