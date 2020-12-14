Понедельник, 14 Декабря 2020 11:41

АрмИнфо.Армянская ассамблея Америки решительно осуждает нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Азербайджана. Об этом говорится в поступившем в АрмИнфо заявлении ААА.

Как отмечается в заявлении, публичное унижение президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым представителей Минской группы ОБСЕ от США, Франции и России, а также нарушение соглашения о прекращении огня от 9 ноября и осквернение армянских церквей, являются еще одним свидетельством геноцидных намерений Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Российские миротворцы, похоже, вмешались, чтобы остановить наступление, но США давно пора ввести в действие Раздел 907 Закона о поддержке свободы, чтобы наложить санкции на Баку, сбалансировать военную помощь режиму Алиева с эффективной помощью Армении и наложить санкции на криминальные режимы как в Турции, так и в Азербайджане. Это необходимо для того, чтобы сохранить влияние и положение США, а также защитить невинные жизни. Замораживание полученных незаконным путем личных активов коррумпированных семей Алиева и Эрдогана было бы первым шагом в этом направлении", - говорится в заявлении.

Армянская ассамблея Америки, основанная в 1972 году, является крупнейшей общенациональной организацией в Вашингтоне, содействующей осведомленности общественности об армянских проблемах.

Ранее АрмИнфо со ссылкой на МО Армении сообщало, что 12 декабря азербайджанские силы, подтянув дополнительный личный состав и военную технику, в том числе тяжелые артиллерийские системы, грубо нарушив заявление 9 ноября о перемирии, предприняли атаку на села Хцаберд и

Хин Тахер Гадрудского района Арцаха. В результате боя, длившегося несколько часов, противнику удалось проникнуть в село Хин Тахер и вплотную приблизиться к Хцаберду. У противника есть погибшие и ранены, с армянской стороны - шестеро раненых. И лишь благодаря вмешательству российского миротворческого контингента ситуацию удалось стабилизировать.