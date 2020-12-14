Понедельник, 14 Декабря 2020 11:30

АрмИнфо.Для Республики Армения стабильность и безопасность - неотложные требования сегодняшнего дня. Каждый авантюрный безрассудный шаг заслуживает осуждения. Об этом говорится в поступившем в АрмИнфо заявлении Ассамблеи армян Европы.

Как отмечают авторы заявления, совершенно очевидно, что сегодня Родина переживает один из самых роковых и критических периодов в своей новейшей истории. "Нежелательная ситуация, для выхода которой всем нам нужна настоящая гражданственность, рассудительность, способность холодных рассуждений, серьезный и взвешенный подход и сознательный, и неподкупный патриотизм. Не нужно большого ума, чтобы понять, что сейчас не время искать предателей и говорить языком ультиматумов. Согласно известной поговорке, кто больше всех предавал этот народ, тот громче всех кричит слово "предатель", - говорится в заявлении.

В документе подчеркивается, что Республиканская партия Армении (РПА), Партия "Процветающая Армения" (ППА) и АРФ Дашнакцутюн под именем 17 партий сеют хаос на мельницу врага. Они ставят себя на место спасителей и ведут страну к авантюрным, экстремистским и реваншистским шагам. Пока война не окончена, враг радуется этим шагам, укрепляя свои позиции на границе и угрожая вторжением. Эрдоган и Алиев очень хотели, чтобы в Армении была именно такая оппозиция. "У этих сил нет плана, нет цели вывести страну из кризиса, и Арцах им не важен. Подавляющее большинство людей, как в Армении, так и в диаспоре прекрасно это понимают, потому и не поддаются на эти лживые заявления. За это время, к сожалению, оба духовных лидера Армянской церкви не нашли своего места, своими односторонними и опрометчивыми заявлениями углубив этот раскол. К сожалению, то же самое делает и президент РА Армен Саркисян, который во имя единства дополняет список тех же упомянутых групп. С одной стороны, власти из-за своей медлительности и нерешительности не смогли добиться главных целей революции. Между тем, сегодня нам необходимо безоговорочное сотрудничество власти, государства и интеллигенции, политиков и общественных деятелей, а также формирование атмосферы солидарности. Власти должны избавиться от политики изоляции и найти способы взаимодействия со всеми силами, не имеющими узких личных и групповых интересов и готовыми взять на себя ответственность вместе с обществом по быстрому выводу страны из кризиса, проведению внеочередных выборов и внесению системных изменений", - говорится в заявлении. Ассамблея армян Европы решительно осуждает все формы насилия, запугивания политиков и государственных деятелей. "Мы должны понимать, что источник реальной силы находится в каждом человеке и в каждой армянской семье. Эти единицы должны цениться и поддерживаться государством, чтобы организовываться для развития страны и укрепления государственности. Люди, как в Армении, так и в диаспоре в этот критический момент ожидают немедленных ответов на насущные вопросы и решительных шагов в направлении системных реформ. Необходимы четкие и незамедлительные меры для улучшения судебной системы. Грабители и разбазаривающие богатства страны лица должны предстать перед судом. Важно срочно реорганизовать и усилить армию. Роль государства в экономике и финансовом секторе страны нужно поднять до необходимого уровня. Необходима серьезная проработка программ экономического развития, ликвидация разрушений, вызванных войной, организация помощи пострадавшим, внесение ясных поправок в закон о партиях и принятие нового закона о выборах. Время дорого, и нельзя терять ни секунды",

- отмечается в заявлении