Понедельник, 14 Декабря 2020 10:48

АрмИнфо. Пиротехники МЧС России в рамках гуманитарного разминирования территории Нагорного Карабаха обнаружили порядка 1 тыс. взрывоопасных предметов, сообщила пресс-служба министерства.

"Пиротехники сводного отряда МЧС России в Нагорном Карабахе продолжают обследование территорий вблизи Степанакерта. С начала работ ими разминировано более 24 га и обнаружено около 950 взрывоопасных предметов", - сказали в пресс-службе.

Отметим также, что миротворцы произвели разминирование воздушной гавани Степанакерта и ее окрестностей. Напомним, что на протяжении последнего месяца ведутся активные работы по подготовке аэропорта к эксплуатации - в том числе миротворческим контингентом и его авиации. Запуск запланирован на ближайшее время.

Большое количество боеприпасов найдено в селе Айгестан - более 300 артиллерийских снарядов разного калибра, почти 50 фрагментов от РСЗО "Град", а также несколько минометных мин и противотанковых реактивных снарядов "Малютка". Обнаруженные боеприпасы передаются в Центр гуманитарного разминирования для утилизации.