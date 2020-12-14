Понедельник, 14 Декабря 2020 10:47

АрмИнфо.Защитник прав человека Республики Арцах Артак Бегларян в качестве основного спикера принял участие в онлаи?н встрече- дискуссии групп дружбы канадского парламента <Канада-Арцах> и <Канада-Армения>, организованной в парламенте по инициативе посольства РА в Канаде.

Как передает пресс-служба офиса Защитника прав человека, Омбудсман представил парламентариям случаи нападений на мирное население Арцаха, инфраструктуру, военные преступления, совершенные азербайджанскими вооруженными силами, террористическими группами, а также бесчеловечное обращение с армянскими военнопленными и телами убитых военнослужащих в ходе азербайджано-турецкой агрессии с 27 сентября по 9 ноября 2020 года.

Артак Бегларян подчеркнул, что Канада должна предпринять практические шаги для наказания преступного поведения Азербайджана и Турции и предотвращения новых преступлений, приведя в качестве положительного примера запрет на продажу частей конкретных оружии?.

Были обсуждены вопросы, связанные с нынешней гуманитарной ситуацией Арцаха, нуждами перемещенных и бездомных лиц, возвращением армянских пленных и обменом телами погибших.

На встрече также выступили руководитель группы дружбы <Канада-Арцах> Рэи?чел Хардер, руководитель группы дружбы <Канада-Армения> Брайан Мэй и чрезвычаи?ныи? и полномочныи? посол Республики Армения в Канаде Анаит Арутюнян, подчеркнув необходимость полной и эффективной защиты прав народа Арцаха.