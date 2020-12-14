Понедельник, 14 Декабря 2020 02:58

АрмИнфо. Опубликовано видеообращение Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на Саммите по климатическим амбициям, приуроченном к 5-летней годовщине принятия Парижского соглашения по климату, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу Акорды в Facebook.

Напомним, Президент Казахстана выступил с видеообращением на Саммите по климатическим амбициям, приуроченном к 5-летней годовщине принятия Парижского соглашения по климату.

Мероприятие, созванное Организацией Объединенных Наций, Великобританией и Францией в партнерстве с Италией и Чили, состоялось в формате видеоконференции.

Наряду с Касым-Жомартом Токаевым в виртуальном саммите приняли участие 75 глав государств и правительств, руководители международных организаций, бизнес-структур, представители общественных и академических кругов.