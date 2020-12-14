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 Понедельник, 14 Декабря 2020 02:46

Вазген Манукян: Уход Пашиняна – главная гарантия обеспечения нашей безопасности

Вазген Манукян: Уход Пашиняна – главная гарантия обеспечения нашей безопасности

АрмИнфо. Уход Никола Пашиняна – главная гарантия обеспечения нашей безопасности и единственная возможность восстановления нашего достоинства. Об этом говорится в заявлении выдвинутого оппозицией на должность премьер-министра страны единого кандидата экс-премьера РА Вазгена Манукяна. 

В заявлении Манукяна говорится о том, что государственная система управления в Армении и Арцахе парализована и своим бездействием фактически мешает вооруженным силам выполнять свои прямые функции по защите границы Армении, Арцаха. По его словам, подозрительное равнодушие нынешней политической власти, а в некоторых случаях и преднамеренное поведение не способствует полноуенной работе по обеспечению безопасности Родины. 

Манукян считает, что руководство ВС Армении и Арцаха должно принять необходимые решения в сотрудничестве с российскими миротворческими войсками для обеспечения безопасности, предотвращения нарушений режима прекращения огня вооруженными силами Азербайджана. "Ожидаем также от сопредседателей Минской группы ОБСЕ активных усилий и выполнения своей миссии", подчеркивается в заявлении.

Вместе с тем, Манукян от имени оппозиции высоко оценивает миссию российских миротворческих войск в Арцахе, однако, по его убеждению, миротворческие войска ни одной стране не могут в одиночку обеспечивать полноценную защиту и безопасность границ и населения без местных сил обороны.


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