Понедельник, 14 Декабря 2020 02:46

АрмИнфо. Уход Никола Пашиняна – главная гарантия обеспечения нашей безопасности и единственная возможность восстановления нашего достоинства. Об этом говорится в заявлении выдвинутого оппозицией на должность премьер-министра страны единого кандидата экс-премьера РА Вазгена Манукяна.

В заявлении Манукяна говорится о том, что государственная система управления в Армении и Арцахе парализована и своим бездействием фактически мешает вооруженным силам выполнять свои прямые функции по защите границы Армении, Арцаха. По его словам, подозрительное равнодушие нынешней политической власти, а в некоторых случаях и преднамеренное поведение не способствует полноуенной работе по обеспечению безопасности Родины.

Манукян считает, что руководство ВС Армении и Арцаха должно принять необходимые решения в сотрудничестве с российскими миротворческими войсками для обеспечения безопасности, предотвращения нарушений режима прекращения огня вооруженными силами Азербайджана. "Ожидаем также от сопредседателей Минской группы ОБСЕ активных усилий и выполнения своей миссии", подчеркивается в заявлении.

Вместе с тем, Манукян от имени оппозиции высоко оценивает миссию российских миротворческих войск в Арцахе, однако, по его убеждению, миротворческие войска ни одной стране не могут в одиночку обеспечивать полноценную защиту и безопасность границ и населения без местных сил обороны.