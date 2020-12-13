Воскресенье, 13 Декабря 2020 21:00

АрмИнфо."Мы, Армия обороны, уверены в верности наших позиций, и будем усердно работать над тем, чтобы убедить наших международных партнеров в правильности наших аргументов и для управления ситуацией. Об этом заяувил премьер-министр РА Никол Пашинян на внеочередном заседании Совета Безопасности, касаясь провокаций, устроенных ВС Азербайджана в гадрудском направлении НКР.

По словам премьера, накануне небольшое российское миротворческое подразделение подошло к зоне боевых действий, в результате чего боевые действия прекратились, но села Хин Тахер (Тахлар) и Хцаберд перешли под контроль азербайджанского спецназа. С сегодняшнего утра российские миротворцы вошли в этот район в большем количестве и на данный момент ситуация относительно стабильна. Он отметил, что участок Хцаберд - Хин Тахер (Тахлар) находится в административных границах бывшей автономной области Нагорного Карабаха и должен находиться под контролем армянских сил, поскольку по состоянию на 9 ноября эти районы были армянскими. По его словам, изначально по этому участку были некоторые противоречия в оценке ситуации с точки зрения того, кто где находился по состоянию на 9 ноября.

Пашинян так же отметил, что в Совместном заявлении нет упоминания о районах Кубатлу и Зангелан, потому что на момент подписания заявления большая часть этих территорий находилась под контролем Азербайджана, и под армянским контролем оставались лишь небольшие участки. "В этих областях необходимо откорректировать границы. У нас есть стратегически важная для нас дорога, проходящая через этот участок, есть некоторые вопросы, связанные с корректировкой границ. Вчера в Москве прошли обсуждения с участием министра обороны Армении. Есть несколько предложений по выходу из ситуации и мы должны определиться с одним из этих вариантов", заметил Пашинян.