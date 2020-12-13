Воскресенье, 13 Декабря 2020 19:25

АрмИнфо. 12 декабря около 20:40, спецподразделения вооруженных сил Азербайджана предприняли атаку на линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана в районе населенных пунктов Хин Таглар и Хцаберд Гадрутского района Республики Арцах.

Они воспользовались тем фактом, что в этой части Арцаха миротворческие силы не размещены. В результате боестолкновений, шесть военнослужащих Армии обороны получили огнестрельные ранения разной степени тяжести. Азербайджанские силы продолжили провокационные действия и сегодня, уже в направлении населенных пунктов Мец Шен и Хин Шен Гадрутского района.

Решительно осуждая это грубое нарушение обязательств, взятых высшим военно-политическим руководством Азербайджана в рамках Трехстороннего заявления о прекращении боевых действий и размещения российских миротворцев, МИД РА подчеркивает, что указанные действия имеют целью обесценить присутствие миротворческих сил Российской Федерации в зоне конфликта.

Азербайджанская сторона, оставаясь верной своему традиционному стилю действий, спровоцировала эту провокацию в дни визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион. Фактически, этот вызов направлен также против усилий стран-сопредседателей, является продолжением воинственных и неприемлемых заявлений руководителей Турции и Азербайджана в адрес армянского народа во время состоявшегося на днях в Баку парада.

Подобный стиль действий еще раз демонстрирует турецко-азербайджанскую экспансионистскую политику, которая продолжает подрывать региональную безопасность и стабильность и чревата распространением на соседние регионы

В свете данных действий официального Баку, ликвидация последствий последней азербайджанской агрессии, в том числе деоккупация территорий Арцаха и возвращение армян Арцаха в места своего проживания, становятся еще более актуальными.

Учитывая безнаказанность Азербайджана за нарушение своих международных обязательств с применением силы и его последствия, призываем страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ безоговорочно, четко и адресно отреагировать на эти действия азербайджанской стороны, направленные на нарушение прекращения огня, этнические чистки и захват армянских населенных пунктов.