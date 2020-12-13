Воскресенье, 13 Декабря 2020 13:38

АрмИнфо. МО Армении выступило по поводу ситуации, сложившейся в Гадрудском районе Республики Арцах. В нем говорится, что "12 декабря азербайджанские силы, подтянув дополнительный личный состав и военную технику, в том числе тяжелые артиллерийские системы, грубо нарушив заявление 9 ноября о перемирии, предприняли атаку на села Хцаберд и Хин Тахер Гадрудского района Арцаха.

В результате боя, длившегося несколько часов, противнику удалось проникнуть в село Хин Тахер и вплотную приблизиться к Хцаберду. У противника есть погибшие и ранены, с армянской стороны – шестеро раненых.

Министерство обороны Армении решительно осуждает провокацию азербайджанской армии. Сложившаяся ситуация идет вразрез с ключевым требованием совместного заявления глав Армении, России и Азербайджана – о прекращении боевых действий.

Она ставит под угрозу хрупкий мир, достигнутый благодаря личным усилиями президента России Владимира Путина, говорится в сообщении.

Действия азербайджанской стороны также стали предметом обсуждения с командованием российского миротворческого контингента, размещенного в Арцахе.

Находящийся в Москве с рабочим визитом министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян обсудил со своим российским коллегой Сергеем Шойгу нападение азербайджанских ВС на арцахские поселения в Гадрутском районе, сообщает пресс-служба армянского оборонного ведомства".

Между тем МО Азербайджана, фактически признало одностороннее нарушение условий прекращения огня, но как очень часто бывало, нашло для этого собственное необоснованное фактами, оправдание.

Так, Минобороны и Служба госбезопасности Азербайджана распространили совместное заявление, в котором говорится, что после 10 ноября в лесах в северо-западной части поселка Гадрут, якобы, остались некоторые армянские вооруженные формирования. "Ранее армянская сторона сообщала, что эти вооруженные отряды якобы заблудились в лесистой местности и просила командование российских миротворцев вывести их с данной территории.

По данным ведомств, азербайджанская сторона обеспечила все условия для вывода армянских вооруженных отрядов. Российские миротворцы прибыли на эту территорию и обратились к отрядам с целью принять меры для их эвакуации.

«В целом, российские миротворцы выполнили свои обязанности по сохранению режима прекращения огня и эвакуации военных, которых представляют как «заблудившиеся» и «пропавшие без вести. Однако не все группы покинули этот район, а создали боевые позиции и в эти дни совершили теракты и саботаж против азербайджанской стороны», - заявили в ведомствах.