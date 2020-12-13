Воскресенье, 13 Декабря 2020 12:02

АрмИнфо.Об этом сообщают источники @wargonzo с Гадрутского фронта.



Азербайджанские военные зашли ночью в село, но пока что приостановили наступление. МС РФ находятся в непосредственной зоне боевых действий и держат окраины Хцаберда.



Переговорщики настаивают на немедленном прекращении огня.

Отметим, что вчера

Министерство обороны Армении сообщило о новом наступлении азербайджанской армии на юге Нагорного Карабаха. "Азербайджанская сторона возобновила наступательные действия в направлении населенных пунктов Старый Таглар (Ин Таглар) и Хцаберд", - заявило оборонное ведомство, добавив, что Армия обороны Арцаха предпринимает соразмерные действия, направленные на подавление активности азербайджанских подразделений.

В свою очередь пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян переложила всю ответственность за стабилизацию ситуации на Москву, заявив, что армянская сторона проинформировала российских военных о ситуации в Нагорном Карабахе. "Наступательные действия азербайджанских сил в направлении сел Старый Таглар и Хцаберд в первую очередь должны удостоиться реакции миротворцев РФ. Руководство миротворцев полностью проинформировано о происходящих с утра событиях", - написала она на своей странице в Facebook.

Стоит также заметить, что накануне вечером ВС Азербайджана предприняли провокацию в направлении Гадрута, в результате чего трое армянских добровольцев получили ранения.

При этом по информации проекта wargonzo с Гадрутского фронта, к трем селам, которые сейчас находятся под контролем Армии Обороны Арцаха - Хин Тахер, Хцавенд и Кирсаван, которые остались за Карабахом благодаря доблестной борьбе местных жителей, отстоявших свои села - фактически находятся в окружении ВС Азербайджана и к этому участку стянута азербайджанская бронетехника ВС.

«Изначально азербайджанские военные попытались взять села пехотой и штурмовыми отрядами, но бойцам Армии Обороны Арцаха удалось их остановить и защитить села. Однако ближе к вечеру противник начал готовить новый штурм, в зону боестолкновения подтянули танки и артиллерию. Судя по всему ночь будет жаркой. Все села по-прежнему под контролем Армии Обороны Арцаха. Но соотношения сил не равны. Надежда на миротворцев», - отмечает проект WarGonzo.