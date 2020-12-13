Воскресенье, 13 Декабря 2020 12:01

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян выступил с заявлением в связи с ситуацией, сложившейся вокруг Гадрута.

«12 декабря с.г. Вооруженные силы Азербайджана, нарушив объявленное 9 ноября перемирие, захватили село Ин Тагер Гадрутского района Арцаха и продвинулись к селу Хцаберд того же района.

Соответствующие ведомства Правительства Республики Армения до сих пор должным образом чётко не представили обстановки и осуществленных армянской стороной действий», - говорится в заявлении президента РА.

Учитывая ситуацию, президент Республики обращается к Министерствам обороны и иностранных дел РА незамедлительно представить общественности сложившуюся в Арцахе обстановку, а также предпринятые армянской стороной действия по обороне указанных населенных пунктов и эффективному соблюдению перемирия.

Одновременно президент Республики обращается к Национальному Собранию РА срочно созвать внеочередное заседание НС, на котором будут обсуждены причины создавшейся в Гадрутском районе ситуации и пути её разрешения.

Высоко оценивая достигнутое 9 ноября при посредничестве президента РФ перемирие и его соблюдение, Саркисян также напоминает, что, согласно принятому Верховным Советом РА 8 июля 1992г. решению, Республика Армения обязана последовательно оказывать поддержку Нагорно-Карабахской Республике и защите прав ее населения.

Отметим, что накануне стало известно, что ВС Азербайджана стянули тяжелую технику к двум армянским селам, оказавшимся в окружении, после оккупации противником Гадрудского района Арцаха. Информацию с места события поступала противоречивая, отмечалось, что российские миротворцы прибыли в села и потребовали стороны прекратить огонь. Так же поступала информация, что для захвата сел в район операции были переброшены 250 турецких спецназовца. Ближе к полуночи поступила информация о том, что противнику удалось захватить село Старый Тагер (Ин Тагер), с армянской стороны есть раненые. Также поступала информации о пленных. Ночью, в резиденции премьер-министра РА состоялось совещание его партии «Гражданский договор», однако каких-либо заявлений после заседания сделано не было.