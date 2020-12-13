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 Воскресенье, 13 Декабря 2020 01:18
Марианна Мкртчян

Алиев обрушился с критикой на минских посредников, назвав их незваными гостями

Алиев обрушился с критикой на минских посредников, назвав их незваными гостями

АрмИнфо.Президент Азербайджанской Ильхам Алиев обрушился с критикой на сопредседателей Минской группы ОБСЕ от Франции Стефана Висконти и США Эндрю Шофера. Во встрече также участвовали посол России в Азербайджане Михаил Бочарников и личный представитель действующего представителя ОБСЕ Анджея Каспршик.

Как передает АПА, выступая на встрече, Алиев указал на коренные изменения ситуации в регионе, в том числе и на фоне пандемии коронавируса.

«Наряду с этим, урегулирование нагорно-карабахского конфликта изменило ситуацию в регионе. В настоящее время в регионе сложилась совершенно новая ситуация. Азербайджан урегулировал конфликт, продолжавшийся около 30 лет, добился этого силовым путем и политическими средствами. Я согласен с Президентом Путиным – одним из глав государств-сопредседателей в том, что нагорно-карабахский конфликт уже стал историей. Я думаю так же. К сожалению, Минская группа не сыграла никакой роли в урегулировании конфликта. Хотя для этого Минская группа на протяжении 28 лет обладала соответствующим мандатом. Однако, как я сказал в ходе войны, хотя у Минской группы была определенная деятельность в направлении выдвижения идей и проявления творчества, это не дало никакого результата. Такова реальность», - сказал азербайджанский диктатор, подчеркнув, что они «принудили Армению к капитуляции».

При этом Алиев обвинил действующего премьер-министра РА Никола Пашиняна в уничтожении мирного процесса и попытке разрушить формат переговорного процесса. « Я говорил, что мы остановимся, как только лично Пашинян, а не какой-то из его министров, назовет нам дату выхода с наших земель. В итоге так и случилось, и я, как всегда, сдержал данное слово. Пашинян же никогда не был верен своему слову ни передо мной, ни перед своим народом. Он и сейчас продолжает лгать. Но это уже никак не связано с Азербайджаном. Это касается уже внутренней политики Армении. В ночь с 9 на 10 ноября, как только он подписал Заявление, мы сразу же остановились», - сказал Алиев, при этом заверив, что у них нет видов на территории Армении.

Обвинив страны-сопредседатели МГ ОБСЕ в бездействии, Алиев похвастался тем, что мол доказал, что конфликт можно решить военным путем.  «Армения была принуждена к подписанию акта о капитуляции. Они никогда не подписали бы это добровольно. Мы заставили их, не Минская группа! Мы и президент Путин. Это – реальность. Если бы не вмешательство и усилия президента Путина, сегодня, вероятно, ситуация была бы иной. В настоящее время там находятся российские миротворцы, они приступили к деятельности. Ситуация в определенной степени стабильная.

В настоящее время миротворческие операции проводятся Россией. А Армения и Азербайджан поддержали это.

Одновременно, как вы знаете, мы уже находимся на стадии создания Мониторингового центра в Агдамском районе. Этот вопрос был отражен в Заявлении, подписанном нами 10 ноября. Турецко-российский Мониторинговый центр будет следить за соблюдением режима прекращения огня. Считаю, что это - очень хорошее проявление регионального сотрудничества. Также это является символом очень приемлемого сотрудничества между Турцией и Россией. Это – уже реальность», - добавил азербайджанский лидер.

«На этом я завершаю свои слова, чтобы выслушать вас, потому что идея приехать сюда была вашей. Я могу сказать это еще раз перед камерами. Я не приглашал Минскую группу совершить визит. Но когда мне сообщили, что Минская группа хочет приехать, я сказал: пусть приезжают, я не возражаю. Может им есть что мне сказать. Если вы хотите сказать это на камеру, то пожалуйста. Если не хотите, то я скажу им, чтобы ушли. Как захотите», - сказал Алиев.

В свою очередь Стефан Висконти в ходе своего выступления заметил, что когда-то участвовал во встрече Гейдара Алиева с президентом Шираком в Париже. «Вы только что отметили, что в течение последних 28 лет страны-сопредседатели пытались исполнить свой мандат насколько они могли. На основе этого мандата они должны были создать условия для урегулирования вопроса между двумя сторонами. Я высоко оцениваю Ваши интересные предложения. Мы будем работать над этим и, как посредники, попытаемся найти вариант, соответствующий воле сторон. Мое правительство приветствовало прекращение огня, которое положило конец бойне. Мы очень позитивно относимся ко всем положениям соглашения, достигнутого в ночь с 9 на 10 ноября. Мы осваиваем новую повестку хода событий. Как отметили и Вы, возникла совершенно новая ситуация для привнесения в беспристрастной и коллективной форме стабильности и благополучия в регион. Что касается работы Минской группы над всеми остальными вопросами, то это будет полностью зависеть от Вас. Да, для этого есть хорошая основа. Мы находимся на переходном этапе, и могут быть составлены планы на будущее. Я, конечно же, доложу мысли, которые Вы сейчас открыто озвучили, своему правительству. Конечно, наше пребывание в Баку, я так понимаю, было на основе приглашения. Если бы приглашения не было, я бы не приехал. Возможно, в ходе организации этой миссии, переписки возникли неясности. Но я хочу поблагодарить Вас за то, что Вы нас приняли. Я доведу Ваши слова в надлежащем порядке до своего президента и нашего правительства», - сказал Висконти.

В свою очередь Эндрю Шофер выразил признательность за то, что Алиев очень ясно высказал свою позицию, и опобещал передать ее своему правительству. «Что же касается Ваших слов и открытого заявления, то мы понимаем, что в настоящее время сложилась новая ситуация. Все мы понимаем и признаем, что теперь перед нами новая реальность. Считаю, что главная причина беседы с Вами – лучше понять Вашу позицию. Вы изложили эту позицию, и через некоторое время мы детально обсудим, как будут развиваться события в последующем. В настоящее время текущая ситуация иная. Хотел бы знать, каким Вы вообще видите будущее? В частности, в Мадридских принципах говорится об открытии линий и коммуникаций, налаживании отношений, создании позитивной среды для всех народов в регионе. Если это часть Вашей позиции, то думаю, что мы и наши страны могут сыграть роль в достижении этого. Мы хотели бы услышать это от Вас, какие шаги Вы намерены предпринять в будущем? Как Вам известно, после этого мы поедем в Ереван и проведем такую же беседу и с другой стороной. У нас будут более обстоятельные обсуждения», - заключил американский посредник.

Посол России в Азербайджане Михаил Бочарников отметил, что Россия – участник достигнутого трехстороннего соглашения, она придает особое значение реализации положений этого Заявления. «Считаю, что для полного выполнения этого документа еще есть, над чем поработать. Это, как Вы уже сказали, господин президент, касается возвращения людей, то есть, вынужденных переселенцев на свои места, мирного переустройства региона. Конечно, это, как Вы и описали, подразумевает мирное и успешное развитие региона в условиях мира. Что же касается Минской группы, наше правительство всегда отмечало важность этой группы. Поэтому мы участвовали и сегодня участвуем в ней. Считаю, что совместная позиция группы была выражена недавно главами делегаций стран-сопредседателей Минской группы в заявлении от 3 декабря. В этом документе выражено общее отношение, и мы были бы очень рады оказать помощь в любой сфере, в том числе, как сегодня сказали Вы, господин президент, в проведении работ по реконструкции. Спасибо», - подытожил дипломат.


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