Суббота, 12 Декабря 2020 22:14

АрмИнфо.По информации источников @wargonzo одно из сел Гадрутского района штурмовым отрядам ВС Азербайджана все-таки удалось захватить.

Бои за другие населенные пункты ведутся прямо сейчас.

Миротворческие силы РФ вошли в села Хцаберд и Хин Тагер Гадрутского района



Об этом сообщил в Facebook военный эксперт Артур Егиазарян со ссылкой на мэра Гадрута.

Представители ВС Азербайджана потребовали от российских миротворцев покинуть зону боевых действий в Гадрутском районе. Свои требования они обосновали так: «Во избежание жертв».

Затем они передали, что штурмовики имеют поставленную задачу взять Хцаберд до утра.

Отметим, что в штурме Хцавенда задействованы 250 турецких спецназовцев



Силы Армии Обороны Арцаха гораздо меньше. Количество группы миротворцев в зоне БД неизвестно.

Об этом сообщают @wargonzo источники с Гадрутского фронта