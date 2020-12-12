Суббота, 12 Декабря 2020 16:26

АрмИнфо.В Ереван прибыл третий борт с гуманитарной помощью из Франции. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе посольства Франции в РА.

Как сообщает МИД Франции, самолет, арендованный французской стороной, доставил в Ереван гуманитарные пожертвования, собранные Фондом Азнавура (инвалидные коляски, носилки, ходунки, медицинское оборудование, маски, лекарства, предметы ухода, одежду), и которые будут распределены Фондом.

На борту также находились школьные принадлежности ЮНИСЕФ, предметы, подаренные Фонду Азнавура со стороны Фонда Веолия (гигиенические наборы и одеяла).

Во французском внешнеполитическом ведомстве также напомнили, что первый борт с гумпомощью прибыл в Армению из Франции 22 ноября, а второй 27 ноября текущего года.

"Этот третий самолет, который прибыл в Ереван при координации кризисного центра французского МИД, еще раз выражает солидарность Франции с Арменией и населением, пострадавшим от нагорно-карабахского конфликта", - отмечается в заявлении французского внешнеполитического ведомства.