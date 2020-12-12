Суббота, 12 Декабря 2020 16:25

АрмИнфо.В Первопрестольном Эчмиадзине состоялась встреча Католикос всех армян Гарегина II с предстоятелем Арцахской епархии ААЦ, архиепископом Паргевом Србазаном Мартиросяном.

Как сообщили АрмИнфо в канцелярии Первопрестольного Эчмиадзина, выразив радость в связи с выздоровлением и возвращением Паргева Србазан, патриарх Армении отметил, что в эти дни верующие выразили серьезную обеспокоенность состоянием его здоровья, что свидетельствует о большом уважении и любви к предстоятелю Арцахской епархии.

В ходе встречи собеседники коснулись ситуации в Арцахе, программ, инициированных для удовлетворения нужд народа Арцаха, а также дальнейшей деятельности епархии и забот о святынях.

Напомним, что после завершения боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта, предстоятель Арцахской епархии перенес инсульт. Он отправился на лечение в США. После операции и реабилитации вернулся на родину.