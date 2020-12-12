|Баку поставил задачу до утра захватить село Хцаберд, село Мец Тахлар уже перешло под контроль ВС Азербайджана
|МО РФ: Российские миротворцы довели требование о соблюдении режима прекращения огня до сторон конфликта в Нагорном Карабахе после перестрелки
|Вагаршак Арутюнян отправился в Россию
|Азербайджан возобновил наступление в направлении населенных пунктов Старый Таглар и Хцаберд
|В Ереван прибыл третий борт с гуманитарной помощью из Франции
|В Армению будет доставлена гуманитарная помощь из Греции
|Паргев Србазан вернулся в Армению и уже обсудил текущую ситуацию в Арцахе с Гарегином II
|Армен Саркисян обсудил с Вазгеном Манукяном ситуацию в Армении
|Сопредседатели МГ ОБСЕ провели переговоры с Алиевым в Баку
|Затулин: Невозможно не замечать желания Баку и Анкары переиначить и насытить собственным содержанием договоренности от 9 ноября по Карабаху
|Дипломатический скандал между Тегераном и Анкарой из-за высказываний Эрдогана в Баку набирает новый оборот
|Лавров рассказал, почему мирному плану Ирана по Карабаху не уделили внимание
|Скончался Валентин Гафт
|Сенат США принял законопроект о санкциях против Турции
|В Армении общее число инфицированных коронавирусом достигло 147 312 человек
|АРФ "Дашнакцутюн" подвергло резкой критике заявления лидеров Азербайджана и Турции, сделанные на параде в Баку
|ВС Азербайджана атаковали одну из боевых позиции АО Арцаха - ранены трое резервистов
|Российские миротворцы оборудовали наблюдательные посты в Карабахе фортификационными сооружениями "Блокпост"
|Минобороны: На южном участке госприграничной зоны Армении осуществляются работы по формированию новых рубежей и охраны границы
|Денежные переводы с Банком ВТБ (Армения) - быстро, просто и комфортно!
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Затулин: Нарушитель договоренностей по Карабаху стал выгодообладателем в этой схватке и это плохой прецедент
|Налбадян: Сегодня Алиев говорит о важности права силы, а не силы права - это очень опасно
|Налбандян: В апреле 2016 году Армения подготовила все документы для признания независимости Нагорного Карабаха
|Педагоги Армении и Туркменистана пройдут программу повышения квалификации по преподаванию русского языка как иностранного
|Ардрей Арешев: Чем обернётся для Армении дружба с идейными наследниками Энвер-паши?
|Заявление: Парад победы в Баку - "пляски на костях" и оскорбление не только Армении, но и России
|Константин Затулин: <Азербайджан не победил, а посеял зубы дракона>
|По фактам незаконного приобретения оружия и боеприпасов в Карабахе возбуждено 50 уголовных дел,12 лицам предъявлены обвинения
|Депутат: Заявления лидеров Турции и Азербайджана свидетельствуют о том, что рано говорить о безопасности в регионе
|Президент Арцаха объявил о начале зимнего призыва и демобилизации
|Эдмон Марукян: Внеочередные парламентские выборы пройдут в Армении не позднее, чем через полгода
|Президент РА: Призывы к нетерпимости и насилию должны быть исключены
|Граждане, требующие отставки Пашиняна, продолжают проводить акции неповиновения в разных частях Еревана
|Песков: интеграция в ЕАЭС выгодна всем странам- участницам
|Эрдоган начал продвигать турецкую инициативу "Платформа шести" на Южном Кавказе
|Премьер: Отмена запретов на въезд граждан Армении в ряд стран ЕАЭС сегодня имеет актуальное значение
|Американский конгрессмен призвал серьезно отнестись к заявлениям Алиева на военном параде в Баку
|Депутат: Участие Армении в той или иной платформе должно быть продиктовано исключительно собственными интересами
|В Тегеране отреагировали на высказывания Эрдогана, обвинив его в подрыве суверенитета Азербайджана
|Утвержден грант Глобального партнерства для образования на реформу образования в Армении
|Членам семей пропавших без вести будет предоставляться бесплатная медицинская помощь
|Азербайджанцы и турки смогут ездить друг к другу без виз
|Вице-премьер: Ведомства, вовлеченные в процесс обмена военнопленными, заложниками и телами погибших, должны действовать максимально быстро и гибко
|Бывший глава МИД Албании назначен спецпредставителем ПА ОБСЕ по Южному Кавказу
|Политолог: Армении необходимо приложить усилия по восстановлению переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ.
|ССС Армении возбудила уголовное дело в отношении Гарника Исагуляна по признакам ложного доноса
|Правозащитник: Проблемы c безопасностью Армении обусловлены отсутствием диверсификации
|В Армении запущена инициатива "Новогоднее чудо для детей Арцаха"
|Арман Татоян раскритиковал высказывания лидеров Азербайджана и Турции на военном параде в Баку
|В ООН подтвердили намерение направить миссию в Нагорный Карабах
|За сутки в Армении выявили 1077 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 1 592 граждана
|В МККК поступило свыше 8 тыс. звонков от семей пропавших без вести военнослужащих
|Никол Пашинян провел встречу с Послом Франции
|Депутат: Единственный залог вывести страну из тяжелого положения - сформировать профессиональное правительство
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|Очередной депутат правящей фракции сложил мандат
|В Арцахе отмечается день основополагающих прав человека, референдума о независимости и Конституции
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|Захарова: Армения гарантирует безопасность всех транспортных сообщений между западными районами Азербайджанa и Нахиджеванa
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АрмИнфо.В Первопрестольном Эчмиадзине состоялась встреча Католикос всех армян Гарегина II с предстоятелем Арцахской епархии ААЦ, архиепископом Паргевом Србазаном Мартиросяном.
Как сообщили АрмИнфо в канцелярии Первопрестольного Эчмиадзина, выразив радость в связи с выздоровлением и возвращением Паргева Србазан, патриарх Армении отметил, что в эти дни верующие выразили серьезную обеспокоенность состоянием его здоровья, что свидетельствует о большом уважении и любви к предстоятелю Арцахской епархии.
В ходе встречи собеседники коснулись ситуации в Арцахе, программ, инициированных для удовлетворения нужд народа Арцаха, а также дальнейшей деятельности епархии и забот о святынях.
Напомним, что после завершения боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта, предстоятель Арцахской епархии перенес инсульт. Он отправился на лечение в США. После операции и реабилитации вернулся на родину.
|Баку поставил задачу до утра захватить село Хцаберд, село Мец Тахлар уже перешло под контроль ВС Азербайджана
|МО РФ: Российские миротворцы довели требование о соблюдении режима прекращения огня до сторон конфликта в Нагорном Карабахе после перестрелки
|Вагаршак Арутюнян отправился в Россию
|Азербайджан возобновил наступление в направлении населенных пунктов Старый Таглар и Хцаберд
|В Ереван прибыл третий борт с гуманитарной помощью из Франции
|В Армению будет доставлена гуманитарная помощь из Греции
|Паргев Србазан вернулся в Армению и уже обсудил текущую ситуацию в Арцахе с Гарегином II
|Армен Саркисян обсудил с Вазгеном Манукяном ситуацию в Армении
|Сопредседатели МГ ОБСЕ провели переговоры с Алиевым в Баку
|Затулин: Невозможно не замечать желания Баку и Анкары переиначить и насытить собственным содержанием договоренности от 9 ноября по Карабаху
|Дипломатический скандал между Тегераном и Анкарой из-за высказываний Эрдогана в Баку набирает новый оборот
|Лавров рассказал, почему мирному плану Ирана по Карабаху не уделили внимание
|Скончался Валентин Гафт
|Сенат США принял законопроект о санкциях против Турции
|В Армении общее число инфицированных коронавирусом достигло 147 312 человек
|АРФ "Дашнакцутюн" подвергло резкой критике заявления лидеров Азербайджана и Турции, сделанные на параде в Баку
|ВС Азербайджана атаковали одну из боевых позиции АО Арцаха - ранены трое резервистов
|Российские миротворцы оборудовали наблюдательные посты в Карабахе фортификационными сооружениями "Блокпост"
|Минобороны: На южном участке госприграничной зоны Армении осуществляются работы по формированию новых рубежей и охраны границы
|Денежные переводы с Банком ВТБ (Армения) - быстро, просто и комфортно!
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Затулин: Нарушитель договоренностей по Карабаху стал выгодообладателем в этой схватке и это плохой прецедент
|Налбадян: Сегодня Алиев говорит о важности права силы, а не силы права - это очень опасно
|Налбандян: В апреле 2016 году Армения подготовила все документы для признания независимости Нагорного Карабаха
|Педагоги Армении и Туркменистана пройдут программу повышения квалификации по преподаванию русского языка как иностранного
|Ардрей Арешев: Чем обернётся для Армении дружба с идейными наследниками Энвер-паши?
|Заявление: Парад победы в Баку - "пляски на костях" и оскорбление не только Армении, но и России
|Константин Затулин: <Азербайджан не победил, а посеял зубы дракона>
|По фактам незаконного приобретения оружия и боеприпасов в Карабахе возбуждено 50 уголовных дел,12 лицам предъявлены обвинения
|Депутат: Заявления лидеров Турции и Азербайджана свидетельствуют о том, что рано говорить о безопасности в регионе
|Президент Арцаха объявил о начале зимнего призыва и демобилизации
|Эдмон Марукян: Внеочередные парламентские выборы пройдут в Армении не позднее, чем через полгода
|Президент РА: Призывы к нетерпимости и насилию должны быть исключены
|Граждане, требующие отставки Пашиняна, продолжают проводить акции неповиновения в разных частях Еревана
|Песков: интеграция в ЕАЭС выгодна всем странам- участницам
|Эрдоган начал продвигать турецкую инициативу "Платформа шести" на Южном Кавказе
|Премьер: Отмена запретов на въезд граждан Армении в ряд стран ЕАЭС сегодня имеет актуальное значение
|Американский конгрессмен призвал серьезно отнестись к заявлениям Алиева на военном параде в Баку
|Депутат: Участие Армении в той или иной платформе должно быть продиктовано исключительно собственными интересами
|В Тегеране отреагировали на высказывания Эрдогана, обвинив его в подрыве суверенитета Азербайджана
|Утвержден грант Глобального партнерства для образования на реформу образования в Армении
|Членам семей пропавших без вести будет предоставляться бесплатная медицинская помощь
|Азербайджанцы и турки смогут ездить друг к другу без виз
|Вице-премьер: Ведомства, вовлеченные в процесс обмена военнопленными, заложниками и телами погибших, должны действовать максимально быстро и гибко
|Бывший глава МИД Албании назначен спецпредставителем ПА ОБСЕ по Южному Кавказу
|Политолог: Армении необходимо приложить усилия по восстановлению переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ.
|ССС Армении возбудила уголовное дело в отношении Гарника Исагуляна по признакам ложного доноса
|Правозащитник: Проблемы c безопасностью Армении обусловлены отсутствием диверсификации
|В Армении запущена инициатива "Новогоднее чудо для детей Арцаха"
|Арман Татоян раскритиковал высказывания лидеров Азербайджана и Турции на военном параде в Баку
|В ООН подтвердили намерение направить миссию в Нагорный Карабах
|За сутки в Армении выявили 1077 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 1 592 граждана
|В МККК поступило свыше 8 тыс. звонков от семей пропавших без вести военнослужащих
|Никол Пашинян провел встречу с Послом Франции
|Депутат: Единственный залог вывести страну из тяжелого положения - сформировать профессиональное правительство
|Эрдоган не исключил открытия границ с Арменией
|Очередной депутат правящей фракции сложил мандат
|В Арцахе отмечается день основополагающих прав человека, референдума о независимости и Конституции
|Захарова о заявлениях Алиева: Ни одно политическое заявление не должно перечеркнуть достигнутое в зоне карабахского конфликта
|Захарова: Армения гарантирует безопасность всех транспортных сообщений между западными районами Азербайджанa и Нахиджеванa
|Читать больше
|Политолог: Армении необходимо приложить усилия по восстановлению переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ.
|Правозащитник: Проблемы c безопасностью Армении обусловлены отсутствием диверсификации
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