Суббота, 12 Декабря 2020 16:24

АрмИнфо.Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу принял сопредседателя Минской группы ОБСЕ от Франции Стефана Висконти, сопредседателя от США Эндрю Шофера, чрезвычайного и полномочного посла России в Азербайджане Михаила Бочарникова и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика. Об этом сообщает АзерТАдж. Других подробностей со встречи не приводится.

Как ранее сообщила американская сторона, после Баку сопредседатели посетят Ереван, где проведут переговоры с руководством Армении.