Суббота, 12 Декабря 2020 16:23

АрмИнфо. С учетом тех заявлений, интерпретаций, который звучат из Баку и Анкары, совершенно невозможно не замечать желания азербайджанской и турецкой сторон переиначить и насытить собственным содержанием заявление от 9 ноября между лидерами Армении, Азербайджана и России. Об этом в ходе круглого стола в Sputnik, посвященный карабахскому конфликту заявил первый заместитель председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы РФ Константин Затулин, коснувшись вероятности соблюдения договоренностей от 9 ноября.

В качестве наглядного примера этому российский политик привел попутки Анкары втиснуться в миротворческую деятельность в зоне нагорно-карабахского конфликта, сразу после подписания трехсторонних договоренностей. "Хотя об этом ничего не говорится в самом тексте. Как я понимаю, какой-то компенсаций этих настояний Турции возникла история с мониторинговым центром, которая будет находиться на территории Азербайджана. При этом, поверьте, продолжается борьба за то, чтобы придать тот или иной характер самому этому центру", - отметил российский депутат, напомнив, что Россия устами его лидера Владимира Путина дважды объясняла, почему турки не могут осуществлять миротворческую деятельность в Карабахе, ссылаясь при этом ни на что иное как на историческую память и Геноцид армян в Османской империи.

"Очевидно, что после заявлений, которые уже вторично сделаны президентом Азербайджана по поводу исторической принадлежности Еревана, Зангезура, Севана, что эта мысль не дает покою руководству АР и самому Ильхаму Алиеву. Может ли Алиев не понимать провокационность своих заявлений? Конечно, не может. То есть он пытается сегодня на волне своей победы и под гром фанфар парада победы застолпить следующие свои претензии. Не думаю, что они носят реалистический характер, но они поддерживают дух шовинизма и армянофобии в азербайджанском обществе", - констатировал российский политический деятель, приведя пример риторики в отношении армян, которая содержится в азербайджанских учебниках истории.

По его словам, та риторика, которая насаждается в азербайджанском обществе по отношению к соседям; высказывания, сделанные на параде в Баку по части Эвера-паши; идея прохода военных в форме солдат исламского батальона Нури-паши 1918 года; ряд других факторов, ставят под вопрос серьезное отношение к перспективам проживания армянского населения Нагорного Карабаха под юрисдикцией Азербайджана.

При этом Затулин добавил, что на этом фоне все заготовки о христианском наследии в Азербайджане и 20 тысячах армян якобы процветающих в Турции - не выдерживают никакой критики. По его словам, на месте этих тысяч армян, которые якобы процветают в Турции, были бы сейчас миллионы, если бы не было геноцида. Он также напомнил о погромах в Баку, Сумгаите и Кировабаде, отметив, что почему-то замалчивается вопрос об армянских беженцах, которых по сути было больше чем азербайджанских.

"Конечно, не приходится сомневаться - порох нужно держать сухим. Но есть гарантии, на мой взгляд, которые сегодня появились и которые нужно всячески укреплять - это вмешательство России непосредственно в зону конфликта своей миротворческой операцией, и конечно же, необходимость сделать из этого выводы. Я никоем образом не хотел бы вмешиваться во внутреннеполитические процессы в Армении, но также очевидно, что в РА должны быть сделаны выводы из этого поражения. Было бы, на мой взгляд, очень странно, если бы вся дальнейшая судьба Армении прошла под знаком оправданий и самооправданий тех, кто допустил это поражение, и при этом намерен цепляться за власть и дальше", - сказал Затулин в качестве примера привел, что это все равно что, если бы СССР проиграл в Великой Отечественной войне, но при этом все власти Советского союза остались бы на местах.

В этой связи российский политики констатировал, что сейчас не видит никаких признаков покаяния властей и желания взять на себя ответственность. "Возможно ли, на этой почве в Армении восстановить дух, обороноспособность, экономику и так далее? Мне кажется это вряд ли возможно. А существовать армянскому народу в Армении полноценно и продвигаться вперед с такими соседями как Турция и Азербайджан в атмосфере неверия в собственные силы, отсутствия доверия между разными частями общества, обществом и властью - совершенно невозможная затея. Поэтому, сегодня, главные вопросы, которые в Армении должны быть решены - как и с кем дальше восстанавливать страну после понесенного тяжелого поражения, где самое главное - это даже не человеческие и территориальные потери, а огромный моральный ущерб. То есть из народа, который гордился собой, армяне превратились в результате этого поражения в народ, который переживает горечь унижения и поражения. Долго существовать без отрицательных глубоких последствий народ не может", - резюмировал Затулин.