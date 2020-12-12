Суббота, 12 Декабря 2020 13:25

АрмИнфо.Дипломатический скандал между Тегераном и Анкарой из-за высказываний президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на военном параде в Баку 10 октября набирает новый оборот.

Эрдоган в ходе своего нашумевшего выступления прочитал фрагмент из произведения "Араз-Араз" азербайджанского поэта Бахтияра Вагабзаде, которое считается лозунгом сепаратистов, поддерживающих идею объединения тюркских народов.

Так, официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде объявил о вызове посла Турции в ответ на вмешательство и неприемлемые замечания, сделанные президентом Турции Реджепом Эрдоганом во время его визита в Баку. "В пятницу, 11 декабря 2020 г., посол Турции в Тегеране был вызван помощником министра и главой управления стран Евразии в МИД. Во время этого вызова турецкий посол был проинформирован о том, что эра территориальных претензий, воинственных и экспансионистских империй прошла уже много лет назад.

Послу Турции было подчеркнуто, что Исламская Республика Иран не позволяет никому вмешиваться в ее территориальную целостность и, как свидетельствует ее славная история, в вопросе защиты своей национальной безопасности не отступит ни на шаг", - отметил представитель иранского внешнеполитического ведомства.

В ответ на этот Министерство иностранных дел Турции вызвало посла Ирана в Анкаре. Иранскому дипломату была передана реакция Анкары на якобы необоснованные обвинения Тегерана в адрес президента Турции Тайипа Эрдогана.

На высказывания Эрдогана накануне отреагировал и глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф. "Эрдогану не сообщили, что сказанное им в Баку относится к насильственному отделению территорий к северу от реки Аракс от Ирана. Неужели он не осознавал, что подрывает суверенитет Азербайджанской Республики? Никто не может говорить о нашем любимом Азербайджане (провинция в Иране)", - написала Зариф в Твиттер.