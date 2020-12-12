Суббота, 12 Декабря 2020 13:25

АрмИнфо.Выбор формата урегулирования конфликта в Карабахе оставался за Азербайджаном и Арменией, этим и были обусловлены состав участников заявления и то, что мирному плану Ирана не уделили внимание. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью Гостелерадио Ирана, отвечая на вопрос, почему иранскому мирному плану не было уделено большого внимания.

"В случае с Нагорным Карабахом нами двигало стремление положить конец кровопролитию. Стороны конфликта - Армения и Азербайджан - выразили заинтересованность сделать это при посредничестве Российской Федерации. Здесь нет никакой "задней" мысли. Кстати, я не помню, чтобы за все годы моего пребывания на посту министра иностранных дел России в ходе многочисленных наших контактов с иранскими коллегами тема Карабаха вызывала интерес и звучала во время наших консультаций или переговоров", - отметил Лавров, слова которого приводятся на сайте МИД РФ

При этом он констатировал, что это не означает, что Москва игнорирует интересы Ирана.

По словам Лаврова, озабоченность Ирана понятна, так как нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией скажется на иранских транзитных интересах, тем более что эти интересы обостряются в ситуации, когда американцы ввели и продолжают наращивать санкции в отношении Ирана.

Российский министр констатировал, что невозможно отказаться от главного принципа, который одобрялся всеми многие годы: итогом конфликта должна быть нормализация отношений во всем регионе.

В этой связи он напомнил, что в совместном Заявлении лидеров Армении, Азербайджана и Российской Федерации от 9 ноября с.г. четко зафиксированы магистральные направления, которые имелись и в появившейся непосредственно в разгар конфликта иранской инициативе.

"Сейчас надо думать не о том, кто, когда успел или не успел помочь урегулированию. Подчеркну еще раз, выбор формата был за Азербайджаном и Арменией. Именно этим, а ни чем другим, был обусловлен состав участников Заявления. Никаких попыток сделать это за счет Ирана или за счет Турции не было и быть не могло. Сейчас важно думать о том, как довести до конца все достигнутые договоренности и сделать из региона конфронтации регион сосуществования, а лучше всего добрососедства и сотрудничества.

Когда Президент Турции Р.Т.Эрдоган на днях посещал Баку он произнес речь, в которой упомянул возможность налаживания сотрудничества между тремя странами Закавказья - Арменией, Азербайджаном и Грузией и тремя их соседями - Ираном, Турцией и Россией. Это наблюдение, которое лежит на поверхности. Мы все живем рядом и сейчас, когда проблемы между закавказскими странами преодолеваются, нам, как соседям, надо помогать этому процессу", - резюмировал Лавров.