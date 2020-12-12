Суббота, 12 Декабря 2020 13:03

АрмИнфо.Сенат Конгресса США в пятницу проголосовал за законопроект об оборонном бюджете на финансовый 2021 год, передает Интерфакс.

Законопроект включает положения об ужесточении американских санкций против российских трубопроводных проектов "Северный поток 2" и "Турецкий поток". В частности, проект предусматривает санкции за содействие продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для строительства газопроводов, предоставление страхования и перестрахования, а также услуг или помещений для технической модернизации судов, связанных со строительством газопровода.

Предусмотрены санкции против Турции



Также проект оборонного бюджета США на 2021 финансовый год предусматривает введение новых санкций против Турции за приобретение ею российских ЗРК С-400. В частности, президенту предписывается в течение 30 дней после подписания закона об оборонных расходах ввести "пять или более санкций" в отношении тех турецких чиновников, которые принимали участие в процессе приобретения С-400.

Санкции могут быть введены в соответствии с Законом о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA). Действующим законом за сделку с Россией запрещены продажи Турции истребителей F-35.

В США неоднократно выражали обеспокоенность в связи с приобретением Турцией С-400, поскольку считали, что Россия может использовать эти системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35. Кроме этого, в Пентагоне заявляли, что Турции следует вернуть ЗРС С-400 России, если Анкара хочет получить от США ракетные комплексы Patriot. В результате Вашингтон исключил Анкару из программы производства F-35A в июле прошлого года сразу после того, как Турция приобрела С-400.

Газета The Hill ранее отмечала, что за время работы Трампа на посту президента США ежегодный оборонный бюджет Соединенных Штатов вырос примерно на $140 млрд, это порядка 23% по сравнению с суммами, которые выделялись до его президентского срока.