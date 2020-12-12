Суббота, 12 Декабря 2020 12:53

АрмИнфо. В Армении по положению на 11:00 12 декабря зарегистрировано 995 новых случаев заражения коронавирусом.Таким образом, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в республике достигло 147312.

Как сообщает Минздрав РА, на данный момент фактическое лечение получают 19714 пациентов (за сутки их число сократилось на 71), вылечились 124521 человек (1047 пациентов за последние сутки).

За сутки умерли 17 граждан, общее число жертв коронавируса достигло 2462 человек.

Еще два летальных исхода зарегистрировано у пациентов с коронавирусом, однако смерть наступила из-за иных болезней. Общее число подобных случаев достигло 615.

Общее число тестирований составляет 545240. За последние сутки проведено 2846 тестирований.