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АрмИнфо. В Армении по положению на 11:00 12 декабря зарегистрировано 995 новых случаев заражения коронавирусом.Таким образом, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в республике достигло 147312.
Как сообщает Минздрав РА, на данный момент фактическое лечение получают 19714 пациентов (за сутки их число сократилось на 71), вылечились 124521 человек (1047 пациентов за последние сутки).
За сутки умерли 17 граждан, общее число жертв коронавируса достигло 2462 человек.
Еще два летальных исхода зарегистрировано у пациентов с коронавирусом, однако смерть наступила из-за иных болезней. Общее число подобных случаев достигло 615.
Общее число тестирований составляет 545240. За последние сутки проведено 2846 тестирований.
|В Ереван прибыл третий борт с гуманитарной помощью из Франции
|В Армению будет доставлена гуманитарная помощь из Греции
|Паргев Србазан вернулся в Армению и уже обсудил текущую ситуацию в Арцахе с Гарегином II
|Армен Саркисян обсудил с Вазгеном Манукяном ситуацию в Армении
|Сопредседатели МГ ОБСЕ провели переговоры с Алиевым в Баку
|Затулин: Невозможно не замечать желания Баку и Анкары переиначить и насытить собственным содержанием договоренности от 9 ноября по Карабаху
|Дипломатический скандал между Тегераном и Анкарой из-за высказываний Эрдогана в Баку набирает новый оборот
|Лавров рассказал, почему мирному плану Ирана по Карабаху не уделили внимание
|Скончался Валентин Гафт
|Сенат США принял законопроект о санкциях против Турции
|В Армении общее число инфицированных коронавирусом достигло 147 312 человек
|АРФ "Дашнакцутюн" подвергло резкой критике заявления лидеров Азербайджана и Турции, сделанные на параде в Баку
|ВС Азербайджана атаковали одну из боевых позиции АО Арцаха - ранены трое резервистов
|Российские миротворцы оборудовали наблюдательные посты в Карабахе фортификационными сооружениями "Блокпост"
|Минобороны: На южном участке госприграничной зоны Армении осуществляются работы по формированию новых рубежей и охраны границы
|Денежные переводы с Банком ВТБ (Армения) - быстро, просто и комфортно!
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Затулин: Нарушитель договоренностей по Карабаху стал выгодообладателем в этой схватке и это плохой прецедент
|Налбадян: Сегодня Алиев говорит о важности права силы, а не силы права - это очень опасно
|Налбандян: В апреле 2016 году Армения подготовила все документы для признания независимости Нагорного Карабаха
|Педагоги Армении и Туркменистана пройдут программу повышения квалификации по преподаванию русского языка как иностранного
|Ардрей Арешев: Чем обернётся для Армении дружба с идейными наследниками Энвер-паши?
|Заявление: Парад победы в Баку - "пляски на костях" и оскорбление не только Армении, но и России
|Константин Затулин: <Азербайджан не победил, а посеял зубы дракона>
|По фактам незаконного приобретения оружия и боеприпасов в Карабахе возбуждено 50 уголовных дел,12 лицам предъявлены обвинения
|Депутат: Заявления лидеров Турции и Азербайджана свидетельствуют о том, что рано говорить о безопасности в регионе
|Президент Арцаха объявил о начале зимнего призыва и демобилизации
|Эдмон Марукян: Внеочередные парламентские выборы пройдут в Армении не позднее, чем через полгода
|Президент РА: Призывы к нетерпимости и насилию должны быть исключены
|Граждане, требующие отставки Пашиняна, продолжают проводить акции неповиновения в разных частях Еревана
|Песков: интеграция в ЕАЭС выгодна всем странам- участницам
|Эрдоган начал продвигать турецкую инициативу "Платформа шести" на Южном Кавказе
|Премьер: Отмена запретов на въезд граждан Армении в ряд стран ЕАЭС сегодня имеет актуальное значение
|Американский конгрессмен призвал серьезно отнестись к заявлениям Алиева на военном параде в Баку
|Депутат: Участие Армении в той или иной платформе должно быть продиктовано исключительно собственными интересами
|В Тегеране отреагировали на высказывания Эрдогана, обвинив его в подрыве суверенитета Азербайджана
|Утвержден грант Глобального партнерства для образования на реформу образования в Армении
|Членам семей пропавших без вести будет предоставляться бесплатная медицинская помощь
|Азербайджанцы и турки смогут ездить друг к другу без виз
|Вице-премьер: Ведомства, вовлеченные в процесс обмена военнопленными, заложниками и телами погибших, должны действовать максимально быстро и гибко
|Бывший глава МИД Албании назначен спецпредставителем ПА ОБСЕ по Южному Кавказу
|Политолог: Армении необходимо приложить усилия по восстановлению переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ.
|ССС Армении возбудила уголовное дело в отношении Гарника Исагуляна по признакам ложного доноса
|Правозащитник: Проблемы c безопасностью Армении обусловлены отсутствием диверсификации
|В Армении запущена инициатива "Новогоднее чудо для детей Арцаха"
|Арман Татоян раскритиковал высказывания лидеров Азербайджана и Турции на военном параде в Баку
|В ООН подтвердили намерение направить миссию в Нагорный Карабах
|За сутки в Армении выявили 1077 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 1 592 граждана
|В МККК поступило свыше 8 тыс. звонков от семей пропавших без вести военнослужащих
|Никол Пашинян провел встречу с Послом Франции
|Депутат: Единственный залог вывести страну из тяжелого положения - сформировать профессиональное правительство
|Эрдоган не исключил открытия границ с Арменией
|Очередной депутат правящей фракции сложил мандат
|В Арцахе отмечается день основополагающих прав человека, референдума о независимости и Конституции
|Захарова о заявлениях Алиева: Ни одно политическое заявление не должно перечеркнуть достигнутое в зоне карабахского конфликта
|Захарова: Армения гарантирует безопасность всех транспортных сообщений между западными районами Азербайджанa и Нахиджеванa
|Эрдоган призвал "армян взяться за ум" и напомнил про Энвера-пашу, учинившего Геноцид армян
|Очередное заседание СМИД СНГ пройдет в апреле 2021 года в России
|Губернатором Араратской области стал Размик Тевонян
|Правительство Армении выплатит единовременные пособия оставшимся без крова гражданам Арцаха
|Читать больше
|Политолог: Армении необходимо приложить усилия по восстановлению переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ.
|Правозащитник: Проблемы c безопасностью Армении обусловлены отсутствием диверсификации
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