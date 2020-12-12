Суббота, 12 Декабря 2020 12:38

АрмИнфо.Бюро АРФ "Дашнакцутюн" подвергло резкой критике заявления лидеров Азербайджана и Турции, сделанные на параде в Баку 10 декабря.

Так, в заявлении АРФД, поступившем в АрмИнфо, в частности, говорится:

"Во время военного парада в Баку 10 декабря 2020 года лидеры Турции и Азербайджана сделали заявления, содержащие враждебные высказывания, угрозы физическому существованию армянского народа на собственных исторических территориях, ставящие под сомнение территориальную целостность Республик Армения и Арцах.

Азербайджанский лидер не преминул в очередной раз назвать Сюник, Гегаркуник и столицу Ереван территориями Азербайджана. Более того, в свою очередь, турецкий лидер, ссылаясь на Энвера-пашу, по сути, в очередной раз рассматривает себя в качестве продолжателя дела одного из величайших палачей армян".

При этом в АРФД считают, что характер заявлений, сделанных на центральной площади Баку, показывает, что агрессия, развязанная турецко-азербайджанским тандемом против Арцаха, в результате которой были оккупированы армянские населенные пункты, не только не обуздала аппетиты этих стран, но привело к новым притязаниям к армянским территориям.

"По сути, государство, совершившее одно из величайших преступлений в истории человечества против армян в начале прошлого века, по-прежнему угрожает физическому существованию и независимой государственности армян, а амбиции в отношении юга Армении становятся все более и более предметными.

Очевидно, что после трехстороннего заявления от 9 ноября, Турция с новой силой продолжает политику дестабилизации всех соседних регионов, особенно Южного Кавказа, открыто заявляя о своей давней цели присоединения к Азербайджану южной части Армении, а затем и тюркоязычных народов Центральной Азии.

Из этих утверждений следует, что турецко-азербайджанский тандем представляет собой угрозу номер один для системы безопасности в нашем регионе, что стало очевидным во время недавнего турецко-азербайджанского военного похода, в ходе которого Турция перебрасывала в регион наемников-джихадистов", - добавили в Бюро АРФД.

В АРФД призвали международное сообщество, сопредседателей Минской группы ОБСЕ и международные организации-партнеры остановить экспансионистскую политику Турции в Южно-кавказском регионе и привлекли внимание России на дестабилизирующие действия Анкары.

В АРФД считают, что РФ якобы подписавшая 12 мая 1994 года соглашение о прекращении огня, а также одна из сторон трехсторонней декларации от 9 ноября 2020 года, несет более всеобъемлющую ответственность за региональный мир и стабильность.

"В то же время сообщаем, что АРФ Дашнакцутюн, вне независимости от своей позиции по отношению к правительству Армении, ставшей причиной позорного поражения, посредством своей глобальной структуры - международной сети "Ай Дат", продолжает служить интересам внешней политики Армении, защищать неотъемлемые права нашего народа, часто противостоя совместной азербайджано-турецкой лоббистской сети", - подчеркнули в Бюро.