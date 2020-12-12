Суббота, 12 Декабря 2020 12:08

АрмИнфо.ВС Азербайджана предприняли попытку атаки на одну из боевых позиции Армии обороны Арцаха в южном направлении.

Как сообщает пресс-служба АО НКР, инцидент произошел 11 декабря в районе 20:40 часов.

В АО НКР, также опровергли тиражируемую азербайджанскими СМИ информацию о том, что якобы армянские силы в направлении Гадрута прибегли к вооруженной провокации, в результате чего был ранен один азербайджанский военный.

"Правда в том, что это противник предпринял попытку нападения на одну из боевых позиций АО НКР на южном фланге. В результате перестрелки трое армянских резервистов получили ранения. Их жизни ничего не угрожает. Для выяснения обстоятельств инцидента ведется следствие", - отметили в АО НКР.