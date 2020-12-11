Пятница, 11 Декабря 2020 23:57

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения), являясь одним из лидеров по объёмам денежных переводов Армении, предлагает своим клиентам широкие возможности для осуществления международных денежных переводов.

В Банке обслуживаются 6 систем денежных переводов: MoneyGram, Unistream, IntelExpress, БЭСТ, Conversе Transfer, Telcell.

Быстрые денежные переводы дают клиенту возможность максимально оперативно и надежно отправлять деньги близким, родным, друзьям в более 190 стран мира. Клиент оформляет перевод, и за считанные минуты деньги будут доступны получателю. Для отправки денежных переводов клиенту нет необходимости открывать банковский счет, нужно иметь при себе только документ, удостоверяющий личность.

В целях обеспечения максимального комфорта своих клиентов Банк ВТБ (Армения) продолжает совершенствовать свои дистанционные услуги и предоставляет возможность клиентам получать денежные переводы на карты Visa/Mastercard/VTB Transfer Банка без необходимости посещения филиалов.

Переводы можно получить по одной из следующих дистанционных услуг:

заполнив короткую онлайн заявку на сайте Банка www.vtb.am

позвонив в Контактный Центр Банка по номеру 87-87

заказав обратный звонок на сайте Банка

с помощью услуги Видео банк

с помощью платежных терминов Telcell. Для этого клиенту необходимо ввести номер платежной карты Visa/Mastercard Банка ВТБ (Армения), на платежном терминале Telcell в разделе Банка ВТБ (Армения) выбрать “Получение денежного перевода” и заполнить на терминале следующие данные: номер карты, на которую будет зачислен денежный перевод, код денежного перевода, валюту и сумму перевода, предпочитаемую валюту получения перевода, номер мобильного телефона.

отправив заявку через приложение Mobile/Internet banking, указав следующие данные: систему поступления денежного перевода, номер перевода, номер карты для зачисления перевода, валюту и сумму перевода. О поступлении перевода клиент получает бесплатное смс-сообщение в течение 20-и минут.

Для отправки денежных переводов Банк ВТБ (Армения) предлагает своим клиентам также воспользоваться услугой системы БЭСТ, которая дает возможность осуществлять переводы непосредственно на карты Visa/Mastercard/МИР, выданные как в России (комиссия 1%), так и в заграничных банках (комиссия 2%), указывая только данные карты. Переводы будут доступны получателю, начиная от 5-и минут.

Клиентам, регулярно получающим денежные переводы, Банк ВТБ (Армения) предлагает воспользоваться специальной картой VTB-Transfer, которая дает возможность клиенту получать денежные переводы, не выходя из дома или рабочего места.

Для получения карты клиенты могут посетить любой из филиалов Банка или отправить заявку по системе Mobile banking на получение карты VISA/Mastercard Instant Issue или стандартной мультивалютной карты VTB-Transfer Mastercard Standart.

Карта VTB-Тransfer дает клиентам такие преимущества, как льготный курс конвертации в момент зачисления перевода, бесплатное получение суммы перевода в драмах РА из банкоматов Банка, бесплатное получение суммы перевода в наличной инвалюте в филиалах Банка, а также возможность получения кредитной линии до 1 млн. драмов РА.

Подробную информацию о системах денежных переводах Банка можно узнать по ссылке https://www.vtb.am/ru/transfers, о картах VTB-Transfer можно получить по ссылке https://www.vtb.am/ru/transfer/vtb-transfer-tsarhayowt-yown или позвонив в Контактный центр Банка по номеру 87-87.