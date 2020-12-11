Пятница, 11 Декабря 2020 23:50

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 14 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16։00 жилой дом 1 на улице Нансена в 1-ом Норкском массиве; жилые дома 34, 44 в квартале “Дурян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

11։00-17:00 жилые дома 57, 59, 68/3 на улице Теряна, жилые дома 9, 11, 15а на улице Корюна, жилой дом 24 на улице Исаакяна, жилой дом 35 на улице Абовяна, жилой дом 7 на пр. Саят-Нова, жилые дома 2, 4, 6, 11, 14, 16, 18а, 20 на улице Туманяна, жилые дома 18, 23, 28, 34 на 10-ой улице Айгестана, жилые дома 203, 209, 213, 217, 223, 3/4 на 11-ой улице, жилые дома 80, 82, 82б на улице Анрапетутяна, жилые дома 37, 39, 41 на улице Ханджяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Сюникской области:

11:00-15:00 частично улицы Шаумяна, Спнадаряна, Раффи, улицы Маисяна, Овнана Воротнеци, Хримяна в городе Сисиан.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.