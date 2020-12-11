Пятница, 11 Декабря 2020 23:48

АрмИнфо. Армения сегодня находится в состоянии глубокого кризиса, и ответственность за это несут не только Азербайджан, но и армянские власти. Об этом 11 декабря в ходе круглого стола в Sputnik, посвященный карабахскому конфликту заявил первый заместитель председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы РФ Константин Затулин.

По мнению российского парламентария, Армения в свое время совершила

ошибку, взяв полностью на себя ответственность за ведение переговоров

в рамках Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского

конфликта. По его словам, предыдущий формат, с участием Нагорного

Карабаха был более логичный и приемлемый.

"Но, это наверное произошло в силу того, что руководители Нагорного Карабаха стали руководителями Армении. Они знали ситуацию, и надеялись на то, что добрая воля будет проявлена и удастся достичь быстрого урегулирования конфликта. К этому вроде бы вели переговоры, которые велись не только при посредничестве России, но и Франции и США. Но этого не достигли, и не достигли потому, что в течение времени в Азербайджане возобладали настроения реванша, желания во чтобы то не стало закрыть позорную страницу поражения в Нагорном Карабахе и добиться этого не дипломатическим путем, а силовым. Вот это стремление набирало все больше силу, особенно после смены властей, после ухода Гейдара Алиева и прихода его сына Ильхама. С этого момента трубы войны все время звучали в Баку, и напряженность все время возрастала", - отметил Затулин.

По его убеждению, после известной бархатной революции в Армении, это не было в должной степени принято во внимание армянской стороной. По его словам, кроме того, были сделаны новые ошибки в силу недостаточной опытности и компетентности тех людей, которые пришли на смены более опытным переговорщикам.

"Я имею ввиду, опять-таки, по внутренним обстоятельствам, заявления руководителя Армении г-н Пашиняна о том, что "Карабах - это Армения и точка", различные публичные мероприятия, призванные это подтвердить. Демонстративное принижение статуса руководство Нагорного Карабаха, который пытались привести к уровню губернатора одной из провинций Армении. Прямо так и заявляли некоторые единомышленники армянского премьера. Всё это в результате сыграло свою роль", - сказал российский депутат, добавив, Пашинян видимо опять-таки по внутренним мотивам, ведя борьбу с прежними властями и карабахским кланом, пытался перещеголять победителей прежней карабахской схватки суперпотриотизмом и желанием продемонстрировать, что никаких проблем нет, всё уже зацементировано. По его словам, все это сыграло свою злую роль.

В тоже время, он еще раз подчеркнул, что здесь важную роль также сыграли воля Турции и Азербайджана решить этот вопрос силой. Затулин подчеркнул, именно они несут главную ответственность за то, что произошло. "Самое главное, после произошедшего накануне под названием парад, что нарушитель договоренностей стал выгодообладателем в этой схватке. Это очень тяжелый урок, очень плохой пример для подражания, поскольку он может быть применен разными сторонами и в своей интерпретации", - сказал Затулин, добавив, что те, кто ставят ставку на силу в решении конфликтов воодушевленным возможностями дронов, а в итоге могут пострадать простые люди, причем с обеих сторон конфликтов и противостояний.

Он подчеркнул, что продолжает считать, что народ Нагорного Карабаха, Республика Арцах, пусть и не признанная, имеет право на самоопределение. По его словам, тем более, что на момент распада СССР, фактически Азербайджан уже не обладал контролем над Нагорным Карабахом, и признание АР в границах Азербайджанского ССР было поспешным и условным, так как уже не соответствовала ситуации на земле.

"И этот парад в Баку не только оскорблением и попыткой унижения для армян и Армении, но и ее союзника России. Все, что прозвучало на этом параде, попытки провести параллели между борьбой с фашизмом и в боях в Карабахе - кощунственны и лживы, и заслуживают всяческого осуждения", - подчеркнул Затулин.

При этом он выразил убеждение, что в России понимают, что подписание этого соглашения не является окончательным урегулирование нагорно-карабахского конфликта, поскольку там ничего не говорится о статусе части Нагорного Карабаха. "Это вопрос последующих переговоров, и я категорически против того, чтобы они шли с позиции силы, парада позиции силы - это путь в никуда", - подытожил Затулин.